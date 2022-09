Ricerca senza confini, Italia e Slovenia creano la prima biobanca transfrontaliera

Il progetto Interreg Italia Slovenia C3B - Piattaforma transfrontaliera per un’efficiente gestione delle biobanche, coordinato dalla Fondazione Italiana Fegato Onlus - FIF di Trieste (Lead partner) in collaborazione con il Centro di Medicina Trasfusionale della Repubblica Slovena, l’Università degli Studi di Trieste, l’Azienda ULSS 3 Serenissima - Venezia Mestre, l’Università di Lubiana - Facoltà di Medicina e la società Experteam srl - Venezia Mestre, sarà tra i protagonisti del più grande evento annuale dedicato alla politica di coesione che riunisce Regioni e Città di tutta Europa.

Il progetto

Con il motto "Nuove sfide per la coesione europea", la ventesima edizione della European Week of Regions and Cities si concentrerà su quattro temi principali: transizione verde, coesione territoriale, transizione digitale, empowerment dei giovani.

“Dopo aver superato un rigido processo di selezione tra numerosissime candidature” - annuncia il Direttore scientifico della Fondazione Italiana Fegato, Claudio Tiribelli - “il programma Interreg V-A Italia-Slovenia sarà presente con un workshop, organizzato in collaborazione con i progetti ISE-EMH, C3B e CATTEDRA, dal titolo "Cross-border pilot actions to boost innovation in the health system through data sharing” (Azioni pilota transfrontaliere per stimolare l'innovazione nel sistema sanitario attraverso la condivisione dei dati). Credo sia la dimostrazione - afferma Tiribelli - “di come un programma di collaborazione atto a condividere competenze diverse consenta di velocizzare e ottimizzare il raggiungimento di rilevanti risultati”.

“L'obiettivo principale del progetto C3B” - spiega il responsabile del Progetto per la FIF Devis Pascut - “è la creazione di capacità di collaborazione inter-istituzionale, incoraggiando le autorità pubbliche e le principali parti interessate nel settore dell’assistenza sanitaria a creare soluzioni congiunte per l’armonizzazione dei sistemi e per un biobanking transfrontaliero efficiente, per la realizzazione della prima biobanca transfrontaliera di campioni biologici e dati associati adibiti a uso di ricerca e cura clinica”.

L’evento si terrà nell’ambito della European Week of Regions and Cities, mercoledì 12 ottobre dalle ore 14:30 alle 16:00, tramite la piattaforma Zoom, ma le registrazioni ufficiali sono già aperte dal 31 agosto 2022. Per informazioni e iscrizioni: https://bit.ly/3AJc0i2.