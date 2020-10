Campagna Frecciarosa: consulenze gratuite per tutto il mese di ottobre

Dopo anni di successi e le numerose adesioni ricevute, torna festeggiando la sua decima edizione - dall'1 al 31 ottobre 2020 - l'iniziativa "Frecciarosa - La prevenzione viaggia in treno", promossa da IncontraDonna Onlus e dal Gruppo FS Italiane, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria.

Campagna Frecciarosa

La campagna Frecciarosa è stata presentata a Roma dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, insieme all'Amministratore Delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti, il Presidente di IncontraDonna Onlus, Adriana Bonifacino, il Direttore Generale Farmindustria, Enrica Giorgetti e Giordano Beretta, Presidente AIOM. Come si legge sul sito del Gruppo FS, l'obiettivo è quello di divulgare informazioni per le persone e diffondere utili suggerimenti di prevenzione attraverso consulenze senologiche e oncologiche per incrementare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di corretti stili di vita.

Quest'anno IncontraDonna Onlus e FS Italiane hanno deciso di organizzare la decima edizione con modalità alternative rispetto agli anni precedenti. La Piattaforma Frecciarosa, creata appositamente per il mese di ottobre, diventa digitale, trasformando così la campagna e trasferendo tutte le attività tradizionali in modalità online. Un team di oncologi (specialisti affiliati ad IncontraDonna Onlus e medici senior e junior di AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica) sarà a disposizione degli utenti per consulenze gratuite in diretta streaming, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative sulla privacy.

Frecciarosa è un’iniziativa rivolta a tutte e coinvolge qualsiasi fascia d’età. È un’importante occasione per portare avanti attività e iniziative utili a promuovere la salute di intere famiglie approfondendo tematiche come la prevenzione del tumore del seno, del colon retto, ovaio, polmone, melanoma, vaccinazione HPV (Papilloma virus), ma anche la sana alimentazione e l’attività fisica.

Come funziona

La piattaforma garantisce singole consulenze mediche in streaming con specialisti in senologia, oncologia, gastroenterologia, ginecologia, psico-oncologia, nutrizione, urologia, dermatologia, pneumologia, webinar e podcast con specialisti sui temi della prevenzione e della salute, simulazione di eventi svolti da remoto ed eventi in diretta come lezioni di ballo, cucina, sport, make-up. Per chi non riuscisse a prenotare il teleconsulto online, è prevista la possibilità di compilare un form e un team di oncologi risponderà alle domande.

