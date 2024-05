TRIESTE - Diffondere la cultura della Cardioprotezione: questo è uno degli obiettivi del seminario “La Cardioprotezione: cosa, come, quando e perché attivarla”, organizzato dalla Fondazione Its Academy per le Nuove Tecnologie della Vita A. Volta per martedì 21 maggio 2024, alle ore 16.00, presso il Campus di Area Science Park a Basovizza - Edificio Q.

Il seminario vuole informare le aziende sulla possibilità di attivare corsi di Cardioprotezione nella propria realtà. La morte cardiaca improvvisa colpisce in tutto il mondo solo soggetti sani: un decesso ogni 1.000 abitanti ogni anno, 60.000 in Italia; nella sola città di Trieste avvengono due decessi ogni tre giorni, dagli zero anni in su, a causa della scarsa presenza di punti di Cardioprotezione. Diffondere tale cultura ha quindi l'obiettivo di migliorare le statistiche relative alla morte cardiaca improvvisa.

Durante il seminario, della durata massima di due ore, che sarà tenuto dal Dott. Walter Rojc, verranno date tutte le informazioni riguardanti i corsi di rianimazione, BLSD e primo soccorso da concordare con aziende o privati cittadini interessati. Sarà possibile partecipare al seminario, fino a esaurimento posti, previa registrazione tramite l'apposito modulo d’iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria all’indirizzo e-mail info@itsvolta.it o al numero 040 3755301.