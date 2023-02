Le attività di tutela e promozione della salute di Asugi per il Carnevale muggesano

La 69° edizione del Carnevale di Muggia rappresenta la ripresa dello storico evento dopo gli anni difficili legati alla pandemia. In linea con la realtà muggesana, peculiare per il forte senso di appartenenza e con le istituzioni come parte attiva sul territorio, anche quest'anno l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha predisposto un dispositivo di Assistenza specifico, dedicato alla manifestazione.

Il Distretto Sanitario sarà il punto focale di svolgimento delle attività di tutela e promozione della salute quale estensione delle attività specifiche. Presso la sede distrettuale nelle serate e fino alle prime ore del mattino di venerdì, sabato e martedì, sarà operativo il personale ASUGI (118, Distretto 3, Area dell’emergenza, Dipartimento delle Dipendenze, Dipartimento di Salute Mentale ed educatori del servizio Overnight) per operare in sinergia a favore della cittadinanza, in un contesto così particolare, utilizzando, quando possibile, approcci meno sanitari e più educativi specialmente con i ragazzi più giovani. Si evidenzia inoltre che presso la sede distrettuale sarà possibile sottoporsi all’etiltest, in continuità con gli obiettivi di prevenzione e sicurezza.

Per l’edizione in programma, Overnight partecipa alle iniziative del progetto "#Trieste-Guida Sicura" finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga e realizzato da Asugi, dal Comune di Trieste e dall'Ircss Burlo Garofalo. In continuità con le precedenti esperienze, le squadre di soccorso a piedi, congiuntamente agli operatori del servizio Overnight, percorreranno costantemente il centro storico e le calli, con attività finalizzate all’educazione e prevenzione per un sano divertimento.

A completamento dell'assetto operativo, saranno presenti ambulanze di soccorso e un'auto medica che verranno strategicamente dislocate nel corso delle serate. L'obiettivo principale è il consolidamento dei risultati ottenuti nelle precedenti edizioni in termini di riduzione del numero degli accessi al Pronto Soccorso ed incremento dell'attività preventiva ed educativa.