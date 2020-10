Diabete e gravidanza: approvato il dispositivo per il monitoraggio costante della glicemia

La gravidanza è un momento delicato per ogni donna, ma per le donne affette da diabete è fondamentale seguire alcune attenzioni specifiche per evitare una serie di complicazioni. Il diabete infatti, soprattutto se non tenuto sotto controllo, è un fattore di rischio importante cui possono associarsi una serie di complicanze materno-fetali, tra cui ipoglicemia, ittero, infezioni urinarie, malformazioni fetali, aborto, morte tardiva del feto (3 trimestre), parto pretermine, eccessivo sviluppo del feto (macrosomia).

Il rischio che sopraggiungano queste complicazioni può però essere ridotto seguendo alcune attenzioni specifiche prima e durante la gravidanza, in primis monitorando attentamente e continuativamente il livello di glucosio nel sangue: la glicemia, infatti deve essere mantenuta il più possibile vicino alla norma per tutto il periodo della gravidanza.

Una novità molto importante per tutte quelle donne con diabete che stanno per diventare mamme arriva dal 14° Congresso "One day on Hyperglycemia in Pregnancy", l'appuntamento annuale in cui clinici internazionali e nazionali si riuniscono per discutere gli ultimi aggiornamenti sulla gestione del diabete in gravidanza, grazie all'approvazione del primo dispositivo per monitorare in continuo la glicemia delle future mamme.

Perché pianificare è importante

È ormai noto da tempo che la gravidanza nelle donne con diabete deve essere programmata al fine di ottenere un rapido e stabile miglioramento dei valori. Infatti, una donna affetta da diabete dovrebbe tentare di arrivare ad una situazione di compenso prima di iniziare la gravidanza, sia per ottenere un buon livello della glicemia nelle prime settimane di gestazione, cioè quelle in cui iniziano a svilupparsi gli organi del feto e che spesso possono precedere la consapevolezza della gravidanza, sia per raggiungere e mantenere un buon controllo metabolico, fondamentale per la salute della madre e del figlio anche a lungo termine.

"Una donna con diabete dovrebbe avere un controllo glicemico stabile - spiega Elisabetta Torlone, endocrinologa e coordinatrice del Gruppo di studio intersocietario AMD SID Diabete e Gravidanza - così da proteggerla da preoccupazioni e paure legate alle complicanze anche gravi per la madre e per il figlio. Il periodo di gestazione deve poter essere vissuto come uno dei momenti più belli nella vita di una donna e di una coppia, anche se poi si scatenano inevitabili sentimenti di apprensione e di preoccupazione”.

Il monitoraggio in continuo della glicemia

Se la donna arriva a scoprire di aspettare un bambino e non ha un buon controllo glicemico, è necessario che vengano messe in atto tutte le strategie terapeutiche necessarie. Infatti, riuscire a raggiungere e mantenere un buon controllo glicemico durante la programmazione della gravidanza non è sempre facile, e può richiedere un tempo più lungo del previsto, andando magari a deludere le aspettative della coppia che non vuole ritardare la gravidanza.

“Tra le strategie terapeutiche non più opinabili, il supporto della tecnologia del monitoraggio in continuo della glicemia (rt-CGM) rappresenta uno strumento che fa la differenza in una situazione delicata come la gravidanza. Per tutta la durata della gestazione il controllo glicemico deve essere il più possibile stabile e dentro definiti valori glicemici (63-140 mg/dl) come raccomandato dalla più recente Consensus Internazionale sul tema dei targets glicemici. - precisa Angela Napoli, Medico Specialista in Endocrinologia e Diabetologia e Medicina Interna dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, dell’università Sapienza - La tecnologia (oggi sempre più semplice e accurata) insieme al continuo percorso educazionale, rappresentano i compagni di un’avventura unica per ogni donna, ancor più delicata in presenza di diabete”.

Fino ad oggi, nessuna tecnologia appartenente alla categoria di rt-CGM era ancora stata approvata per questa indicazione; tuttavia, le evidenze scientifiche hanno confermato l’impatto in termini di esiti neonatali e materni, come anche l'elevata accuratezza del dato per tutti i valori glicemici e del dato predittivo per le ipoglicemie dell’rt-CGM.

"Oltre a colmare un vuoto in primis regolatorio - conclude Napoli - questa opzione rappresenta sempre più una scelta consapevole per raggiungere un buon controllo metabolico, per gestire le necessarie modifiche della terapia che si rendono necessarie nel corso della gravidanza e per poter garantire la massima flessibilità”.

Il nuovo dispositivo per il monitoraggio in continuo della glicemia in gravidanza

La soluzione per tutte le gravidanze complicate dal diabete nelle sue varie forme (circa il 12-15% di tutte le gravidanze) arriva dalla tecnologia, grazie al primo dispositivo per le donne in gravidanza approvato con marchio CE in grado di monitorare in continuo la glicemia: un'opzione terapeutica scientificamente provata in grado di migliorare la salute e la qualità di vita di mamma e nascituro.

Il dispositivo Dexcom G6 è quindi un sistema semplice e accurato che aiuta a stabilizzare il controllo glicemico materno e a ridurre i rischi per il bambino quali la macrosomia neonatale e altre complicazioni. Piccolo e discreto, questo dispositivo risulta molto comodo da indossare, perché patch e senza fili, ed è stato approvato per l'uso su diverse zone del corpo tra cui il braccio, dove ha riscosso maggiore successo e dimostrato la massima accuratezza anche nelle donne in gravidanza con diabete.

La misurazione è costante ed in continuo (ogni 5 minuti), ed il dispositivo è dotato di una funzione smart, grazie alla quale potrà inviare al proprio smartphone le informazioni sui valori glicemici in tempo reale (aggiornate ogni 5 minuti), con avvisi personalizzabili per l’iperglicemia e l’ipoglicemia, anche quando imminente, e con la possibilità di condivisione immediata dei dati su altri dispositivi, garantendo la tranquillità dei propri cari e aiutando tutte le donne affette da diabete a vivere con maggiore serenità il momento unico della gravidanza.