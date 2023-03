Quando spuntano i primi dentini? Sintomi e rimedi per alleviare il dolore

La dentizione dei bambini è un processo lungo e complesso, che inizia durante il loro primo anno di vita: in questo arco di tempo (che varia da neonato a neonato) i primi a spuntare saranno i due incisivi inferiori centrali, cui seguiranno gli incisivi superiori, i due laterali inferiori e i due laterali superiori. Per arrivare al completamento della dentizione da latte, invece, bisognerà aspettare almeno i 30 mesi, quando, con i molari e i quattro canini si arriverà ai 20 denti da latte che saranno poi sostituiti dai denti permanenti tra i 6 e i 14 anni.

Come riconoscere l'inizio della fase di dentizione

La prima fase della dentizione, quindi, rappresenta spesso un momento di notevole stress per i neonati e non sempre chi li circonda è in grado di rendersene conto tempestivamente, in modo da alleviare dolori e fastidi. Ci sono, tuttavia, una serie di segnali che possono indicare l’inizio del processo ed è importante tenerne conto, tra queste ricordiamo:

gengive gonfie e arrossate;

aumento della salivazione, che porta il neonato a sbavare molto di più;

presenza di feci più morbide (anche perché causate dalla maggior salivazione);

perdita dell'appetito o vero e proprio rifiuto del cibo;

umore irritabile;

difficoltà a prendere sonno, riduzione del sonno e sonno disturbato;

tendenza a mettere le mani in bocca anche in modo compulsivo.

La presenza di tutti o alcuni di questi comportamenti indica che il neonato è ormai entrato nella prima fase della dentizione ed è perciò necessario adottare alcuni accorgimenti che, oltre a favorire l’uscita del dentino, potranno aiutare il piccolo ad alleggerire il dolore o il prurito sulla gengiva e a rasserenarsi.

I rimedi contro i fastidi

In particolare, i massaggia gengive da strofinare avanti e indietro lungo le gengive sono “giocattolini” da dentizione che possono rivelarsi un vero toccasana per il piccolo. Generalmente, i massaggiagengive sono in silicone, un materiale atossico e molto resistente, facili da lavare ed igienizzare.