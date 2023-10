Cattinara si illumina di verde per celebrare la Giornata mondiale della Salute Mentale

Il 10 ottobre di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Salute Mentale, voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che quest’anno celebra il 75° anniversario. Il tema scelto per l’edizione 2023 è “Mental Health is an Universal Human Right” (La salute mentale è un diritto universale), caldeggiato dai membri e sostenitori della Federazione per i dati preoccupanti che emergono dai rapporti dell’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale, per problemi di salute fisica. Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell’assistenza e per l’accesso ai servizi sanitari essenziali. L’aspirazione a una salute mentale ottimale deve essere inserita tra i diritti umani fondamentale. Garantire l’accesso ai servizi di salute mentale deve essere un obbligo e una responsabilità di tutti i Paesi. La discriminazione e gli stereotipi dannosi, nella famiglia, nelle scuole e sul posto di lavoro ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti i membri della società. L’accesso a migliori condizioni di vita, sicurezza, cibo e alloggio sono elementi necessari per la salute mentale delle persone, e diritto universale di tutti i cittadini del mondo.

Da anni la Società Italiana di Psichiatria, che con le sue 23 Sezioni Speciali e le sue 17 Sezioni Regionali è la più rappresentativa espressione scientifica della psichiatria sul territorio nazionale, è impegnata nella lotta allo stigma, attraverso una serie di eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema della salute mentale che coinvolgono la Comunità, al fine di far conoscere i luoghi della cura, combattere la discriminazione, promuovere la ricerca, chiedere risorse.

In occasione della giornata di sensibilizzazione, la sera del 10 ottobre la ciminiera dell’Ospedale di Cattinara verrà illuminata di verde, colore simbolo della salute mentale.