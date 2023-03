Malattie renali, un punto informativo al Maggiore per una corretta prevenzione

Le malattie renali colpiscono circa il 10 per cento della popolazione, spesso non danno alcun sintomo ed è solo quando i reni, non funzionano in maniera appropriata che possiamo accorgerci che qualcosa non va e che è necessario correre ai ripari. La funzione di questi due piccoli organi a forma di fagiolo è fondamentale ed è quella di filtrare il più selettivamente possibile le componenti del sangue da eliminare con le urine, riassorbendo quelle escrete alla prima filtrazione, ma troppo utili all’organismo per essere perse in quantità eccessive.

Tante le patologie che nel tempo possono causare un danno importante ai reni tra questa ne ricordiamo solo alcune come il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa e le malattie autoimmuni per esempio il lupus eritematoso sistemico e/o anche, le forme congenite di malattia renale, inclusa la malformazione renale, l’insufficienza renale acuta e cronica.

Le iniziative Asugi per la prevenzione

Per ovviare a danni a volte di difficile risoluzione la medicina svolge un importante compito di prevenzione, a questo proposito giovedì 9 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene che si celebre ogni anno il 10 marzo, la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi Area Giuliana, metterà a disposizione un punto informativo posizionato nell'atrio dell'ingresso dell'Ospedale Maggiore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con la presenza di un infermiere e due medici nefrologi in formazione specialistica, per attività di informazione sulle malattie renali e per la rilevazione della pressione arteriosa.