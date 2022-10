UniTS supporta la creazione di una rete di competenze sul fegato in Indonesia

Con la firma di un “Memorandum of understanding” tra la National Research and Innovation Agency (BRIN) della Repubblica di Indonesia e la Fondazione Italiana Fegato (FIF) Onlus, siglata in occasione della visita di una delegazione indonesiana da Laksana Tri Handoko, Chairman del BRIN e da Decio Ripandelli, Presidente FIF, si amplia tra le due realtà e i rispettivi Paesi la cooperazione scientifica e formativa.

“L’area di collaborazione è molto ampia, seppur mirata agli studi sul fegato - afferma il Direttore scientifico della FIF, prof. Claudio Tiribelli - e riguarda ad esempio gli aspetti molecolari delle malattie del fegato, tra cui l’epatite virale, il carcinoma epatocellulare, l’ittero neonatale e altre patologie correlate al fegato. L’attività - continua Tiribelli - prevede anche studi epidemiologici, analisi del rapporto costo-efficacia della vaccinazione contro l’epatite tra i bambini, diagnosi non invasiva del carcinoma, screening e programmi di sorveglianza per le malattie del fegato. Inoltre BRIN e FIF stanno coordinando la creazione in Indonesia di una rete di competenze sul fegato che preveda anche formazione qualificata di personale”.

La collaborazione tra le due importati istituzioni prevede lo sviluppo e l’attuazione di progetti di ricerca congiunti, l’organizzazione condivisa di eventi scientifici, lo scambio di ricercatori ed esperti e di materiale scientifico e attrezzature, la formazione e lo sviluppo di infrastrutture. In particolare, le attività formative vedranno coinvolte anche altre realtà italiane tra cui l’Università di Trieste e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che finanzierà borse di studio per giovani dottorandi indonesiani per lo svolgimento delle loro attività di ricerca nei laboratori della FIF, finalizzate ad ottenere il Dottorato presso l’Università di Trieste.

“La National Research and Innovation Agency” - sottolinea il Presidente della FIF, Decio Ripandelli - “è un'istituzione governativa che opera sotto il presidente della Repubblica dell'Indonesia, coordinando 48 enti di ricerca tra ministeri e istituzioni, ed è responsabile della politica nazionale in materia di scienza, tecnologia e innovazione. Poter avviare questa importante collaborazione con il principale e più grande organismo nazionale di ricerca e innovazione in Indonesia - conclude Ripandelli - è per la Fondazione Italiana Fegato Onlus una grande opportunità e, al tempo stesso, un riconoscimento della sua reputazione internazionale”.