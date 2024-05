Open day emicrania: visite e servizi gratuiti negli ospedali bollino rosa di Trieste

TRIESTE, 16 maggio 2024 - Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Settimana nazionale dedicata alla cefalea, nella giornata del 27 maggio 2024 coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa per la seconda edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, promuovendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test di valutazione, infopoint e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle cefalee.

L'emicrania

L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un elevatissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”.

Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti. «Promuovendo questo (H) Open day per il secondo anno, ci poniamo l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la popolazione su una patologia spesso sottovalutata, talvolta neanche ritenuta come tale; un’occasione per offrire ai pazienti degli strumenti di diagnosi e cura in particolare offerti dai Centri cefalee riconosciuti come virtuosi nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale dei pazienti» dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda Ets.

A Trieste

Il Centro Cefalee della Sc Clinica Neurologica di Trieste, recentemente riconosciuto assegnatario di incarico di Struttura semplice, aderisce con entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda offrendo consulenze che saranno erogate al Centro Cefalee in un ambulatorio dedicato, denominato “Ambulatorio Cefalee nell’Urgenza” nella giornata del 27 maggio. L’organizzazione dell’evento è stata coordinata dal Prof. Paolo Manganotti (Direttore della SC Clinica Neurologica), dott. Antonio Granato (Direttore del SS Centro per la Diagnosi e Terapia delle Cefalee), Barbara Daltoè (Responsabile Infermieristico della SC Clinica Neurologica) e dalla dott.ssa Luisa Dudine (Psicologo in Asugi, referente Fondazione Onda Asugi - Trieste).

Le visite saranno dedicate alle donne affette da Emicrania cronica (cefalea con caratteristiche emicraniche con frequenza superiore a 15 giorni al mese, da più di 3 mesi) non ancora in carico ai Centri Cefalee. Le pazienti valutate nell’Ambulatorio Cefalee nell’Urgenza che avranno i criteri clinico anamnestici compatibili verranno prese in carico al Centro Cefalee e successivamente trattate con terapie di secondo livello (Anticorpi monoclonali anti CGRP o Tossina botulinica di tipo A) negli ambulatori dedicati.

Le prenotazioni possono essere effettuate sino al giorno 24 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 13.30, telefonando alla Segreteria del Centro Cefalee e saranno accolte fino ad esaurimento posti. Si ricorda che in caso di saturazione dei posti è sempre possibile prenotare una visita neurologica al Centro Cefalee con i percorsi ordinari.

I servizi offerti dalle oltre 130 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili a partire dal 15 maggio 2024 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”.

Fondazione Onda

Fondazione Onda dal 2007 attribuisce il riconoscimento del Bollino Rosa agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Aic - Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee, Aidm - Associazione Italiana Donne Medico, Anircef - Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee, Ainat - Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali, Al.Ce. - Alleanza Cefalalgici - Cirna Foundation Ets, Sin - Società Italiana di Neurologia, Sisc - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee e Sno Italia - Scienze Neurologiche Ospedaliere e con il contributo incondizionato di Pfizer.