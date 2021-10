Ottobre Rosa 2021: visite senologiche di prevenzione gratuite per tutto il mese

Torna l'Ottobre Rosa della Lilt: anche quest'anno un ricco programma di iniziative promosse dalla Lilt iniziate il 1° ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per tutto il mese, infatti, telefonando al numero verde 800998877 (lunedì-venerdì 10-15), sarà possibile prenotare una visita senologica gratuita negli ambulatori LILT aderenti presenti su tutto il territorio nazionale, nonché ricevere informazioni, consigli e opuscoli dedicati.

Ogni anno la Lilt promuove una serie di iniziative nell’ambito della Campagna Nastro Rosa 2021 che si svolge nel mese di ottobre e che mirano ad offrire servizi e momenti di sensibilizzazione importanti sul tema della prevenzione del tumore al seno. Mai come in questo momento, dopo più di un anno di stop forzato per migliaia di visite e di controlli, bloccati a causa dell'emergenza sanitaria e delle precauzioni ad essa legate, è dovere di tutti noi tornare con forza a parlare di prevenzione per non disperdere il grande lavoro che associazioni come la Lilt hanno fatto negli anni. Prevenire significa in tanti casi salvare vite umane.

Campagna Nastro Rosa

Le Lilt FVG hanno predisposto un ricco calendario di eventi e di iniziative nei capoluoghi così come in moltissimi Comuni che hanno aderito all'iniziativa, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. A questo si aggiungono visite senologiche di prevenzione gratuite. Per informazioni sui programmi offerti delle singole Associazioni Provinciali: LILT Trieste segreteria (lunedì-venerdì 9-12): 040 398312; LILT Trieste visite (lunedì-venerdì 9-12): 351 5039192.

Visite gratuite di prevenzione mammaria

Le visite potranno essere svolte fino al 27 ottobre 2021. Saranno gratuite e dedicate alle donne che non rientrano per età nel programma regionale di screening, con la dott.ssa Carla Dellach - Referente Asugi per lo Screening della mammella e del colon-retto. Ricordiamo nuovamente che le visite potranno essere effettuate solo su prenotazione chiamando il 351 5039192 dalle ore 9:00 alle 12:00.