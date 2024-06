La Società Italiana di Dermatologia premia uno studio di ricerca Asugi

TRIESTE, 7 giugno 2024 – Si è svolto a Catania il 98° il congresso annuale di SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia, all’interno del quale è stato assegnato un premio per il miglior progetto di ricerca in ambito dermatologico al Dottore Raffaele Dante Caposiena Caro.

Il premio è assegnato a giovani dermatologi italiani meritevoli, di età non superiore ai 40 anni, dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Dermatologia e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) per il miglior progetto di ricerca in ambito dermatologico.

Gli obiettivi

L’obiettivo del progetto di ricerca premiato consiste, utilizzando immagini dermatoscopiche, nell’applicazione degli algoritmi dell’intelligenza artificiale - deep learning - per migliorare la diagnosi, valutazione del grado di attività di malattia e gestione terapeutica dell’alopecia areata.

L'alopecia areata

L'alopecia areata è una malattia autoimmune che colpisce i follicoli piliferi del cuoio capelluto e il resto del corpo causando la caduta dei capelli con una incidenza stimata tra l’1 e il 4 per cento. L'alopecia areata ha un decorso imprevedibile, spesso caratterizzato da recidive intervallate da periodi di ricrescita. La diagnosi viene effettuata clinicamente e con il supporto della tricoscopia, la quale è l'applicazione della dermatoscopia sul cuoio capelluto e sui capelli. Questo strumento può migliorare la diagnosi precoce dell’alopecia areata, valutare l’attività di malattia e la risposta terapeutica. Essa è attualmente considerata una tecnica essenziale nello studio delle patologie del cuoio capelluto.

Tuttavia, dato il decorso imprevedibile della patologia, la diagnosi in particolare in fase precoce e valutazione del decorso dell’alopecia areata è spesso complesso. Di conseguenza, lo sviluppo di un metodo computerizzato può aiutare i dermatologi nella diagnosi e nella valutazione dell'attività e risposta terapeutica delle malattie del cuoio capelluto, come l'alopecia areata, migliorandone la gestione.

Il premio

Il riconoscimento ottenuto dal Dottore Raffaele Dante Caposiena Caro mette in risalto il continuo lavoro svolto dai professionisti della Clinica Dermatologica dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (Asugi) diretta dalla Prof. Zalaudek. Per la diagnosi e trattamento delle patologie degli annessi cutanei (capelli e unghie) è attivo l’ambulatorio di II livello degli annessi cutanei coordinato dal Dottore Caposiena Caro.