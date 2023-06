Nuove modalità di prenotazione per i prelievi ematici: tutte le info

Nuove modalità di prenotazione per i prelievi ematici: quelli da eseguire presso l’Ospedale Maggiore di Trieste, l’Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia e l’Ospedale San Polo di Monfalcone potranno infatti essere prenotati anche tramite il servizio online di Sesamo e le farmacie abilitate con Sportello Cup (oltre che presso gli sportelli degli stessi ospedali, quello di Cattinara e chiamando il Cup regionale).

Per quanto riguarda i prelievi presso il poliambulatorio di Gradisca, sarà sempre necessaria la prenotazione telefonica (da lunedì a venerdì dalle 09:30 alle 10:30 al numero 0481 954504 oppure allo 0481 960073) o di persona presso lo sportello (da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:15, il lunedì anche dalle 13:30 alle 14:30). Per i prelievi a Cormons le prenotazioni si possono fare da lunedì a venerdì presso lo sportello accettazione prelievi della sede distrettuale dalle 7:30 alle 9:30 o telefonicamente allo +39 0481 629271 dalle 10:30 alle 12:00. Per gli esami presso la sede di Grado le prenotazioni vanno fatte presso lo sportello Cup della sede stessa dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e lunedì e giovedì anche dalle 14:00- 16:00.

Per le sedi isontine sopra citate se presenti posti liberi in agenda, sarà possibile la prenotazione e l'esecuzione del prelievo in giornata. I prelievi per gli utenti in T.A.O. (terapia anticoaguale orale) di Gradisca e Cormons verranno eseguiti entro le 8:30. Si ricorda che sarà sempre necessario rivolgersi all’accettazione prima di effettuare il prelievo portando l’impegnativa con la prescrizione degli esami.