Tempi di attesa ridotti e prestazioni efficienti: l'emergenza sanitaria non ferma Asugi

Dal 2020 le aziende sanitarie si sono trovate ad affrontare un’emergenza senza pari, sono ben noti a tutti quali sono state le difficoltà della gestione dell’emergenza pandemica e del relativo graduale ritorno alla normalità. Normalità aggravata in alcuni casi della forzata sospensione/rallentamento di alcune visite ambulatoriali, dalla riduzione del personale per sospensioni o per il continuo contagio del personale sanitario (che ancora continua a decimare interi reparti). Ciononostante i dati delle performance di erogazione di prestazioni di Asugi, durante e dopo la pandemia, sono sempre stati al disopra della media regionale, sia considerando le performance delle vecchie azienda sanitarie separate (AAS2 e ASUITS), sia guardando ai dati dalla loro unificazione in Asugi nel 2020 in piena pandemia.

Asugi già nel 2021 ha erogato un numero di prestazioni uguale al 2019 (pre-pandemia), nonostante la ripresa della pandemia e la conseguente necessità di riorganizzazione dei reparti e del personale, mentre i dati del 2022 segnalano un notevole incremento.

Con l'unificazione delle due aziende sanitarie Isontina-Giuliana l'offerta in Asugi è stata rimodulata e arricchita come conseguenza della riorganizzazione degli spazi e del personale e questo ha permesso all’utenza di avere più erogatori di prestazioni per la medesima branca. In questo periodo alcune agende sono risultate chiuse in seguito a lavori di ristrutturazione nelle varie sedi per permettere una qualità del servizio sempre migliore e dando sempre la possibilità di prenotazione in altre sedi.

Visite per osteoporosi

In merito alla visita per osteoporosi a Trieste sono disponibili due sedi presso l'ospedale di Cattinara e una garantita anche a Gorizia. Si ricorda che l'osteoporosi è una malattia cronica con grosse ricadute sulla qualità della vita e anche, in minor misura, sulla sua qualità ad eccezione di situazioni associate a cause specifiche quali terapia ormonale per neoplasie, chemioterapia, terapia steroidea protratta, terapia antivirale per AIDS, terapia antiepilettiche, malassorbimento, malattie reumatiche e alcune meno comuni. Il principio fondamentale è la prevenzione a mezzo di adeguati stili di vita (no fumo, attività fisica, controllo del peso). In molti casi la gestione può essere fatta dal medico di medicina generale senza ricorrere a un ambulatorio ospedaliero, probabilmente almeno la metà delle prime visite non richiedono una visita di II livello.