Diabete, a Duino una giornata dedicata alla prevenzione con controlli gratuiti

La Giornata Mondiale del Diabete (in inglese World Diabetes Day) è una giornata di sensibilizzazione sul diabete. Si svolge ogni anno il 14 novembre: la data è stata scelta in quanto celebra la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che insieme a Charles Herbert Best, scoprì l' insulina, nel 1921, e il cui risultato consentì riguardo al diabete di passare da una malattia mortale a una malattia controllabile. Più di 60 paesi aderiscono a questa campagna ed è stato deciso che, in questa data, diversi monumenti nel mondo, vengano illuminati in blu come un segno di speranza per le persone che vivono con questa malattia e coloro che sono a rischio di sviluppare la malattia stessa.

La ricorrenza è stata istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall' Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in risposta all'aumento delle diagnosi di questa malattia: obiettivo è quello di educare alla prevenzione del diabete e una buona gestione di esso, così come le malattie ad esso correlate e la qualità della vita che può essere raggiunta con la sua buona gestione.

Una giornata dedicata alla prevenzione

Diverse attività vengono svolte in questa giornata anche in Friuli Venezia Giulia. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, infatti, il Lions Club Duino Aurisina - all'interno di DuinoBook, in collaborazione con il Gruppo Volontari Duino Aurisina Santa Croce e il patrocinio del Comune di Duino Aurisina - organizza una giornata dedicata alla prevenzione del Diabete.

Lunedì 14 novembre alle ore 17.30 presso il Ristorante San Mauro di Borgo San Mauro interverranno la Dott.ssa Ariela De Monte, medico diabetologo, la Dott.ssa Monica Cigar, biologa nutrizionista e Andrea Dotteschini, personal trainer. Sono previsti i saluti introduttivi dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Duino Aurisina, Marjanka Ban, del Presidente del LionS Club Duino Aurisina, Tullio Maestro e della Presidente del Gruppo Volontari Duino Aurisina Santa Croce, Maria Grazia Villi. Sarà attiva una postazione per il controllo della Glicemia e della Pressione Arteriosa.

I Lions e i Leo stanno aumentando la sensibilizzazione sul diabete, una malattia che colpisce 463 milioni di persone in tutto il mondo, completando una serie di attività brevi e convenienti online nei mesi di ottobre-novembre. Da luglio 2022 a agosto 2022 la LCIF (la Fondazione del Lions) ha assegnato 3 contributi per la lotta al diabete per un totale di 124.501 USD.

Clicca qui per maggiori informazioni: https://www.lionsclubs.org/it/start-our-global-causes/diabetes/world-diabetes-day.