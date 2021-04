Neonati prematuri: nella mozione approvata alla Camera il Follow-up per seguirli

Tra i diversi impegni del nuovo Piano del Governo sull’infanzia e l’adolescenza c’è anche quello di promuovere in ogni regione una rete di servizi di Follow-up per seguire i neonati prematuri o con patologia cronica. Per la Società Italiana di Neonatologia questo è un passo importante a favore di famiglie e natalità