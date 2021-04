Vaccini: al telefono gli esperti Sin e Sip per rispondere ai dubbi dei genitori

In occasione della Settimana mondiale dell’Immunizzazione promossa dall’Oms, che si celebra dal 24 al 30 aprile, la Società Italiana di Neonatologia (Sin) e la Società Italiana di Pediatria (Sip) ricordano che, ancor di più in tempo di pandemia, è importante proteggersi dalle malattie prevenibili con il vaccino.

Anche in questa edizione Sip e Sin faranno la loro parte attivamente, rispondendo al telefono alle domande dei genitori e attraverso una diretta Facebook con gli esperti.

La Settimana mondiale dell'Immunizzazione

"Vaccinesbringuscloser", i vaccini ci avvicinano. È questo lo slogan della Settimana mondiale dell’Immunizzazione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Obiettivo centrale della campagna è aumentare la copertura vaccinale, diffondendo la consapevolezza dell’importanza della vaccinazione tra genitori, caregiver, operatori sanitari, decisori e media. Negli ultimi 30 anni, ricorda l'Oms, le morti infantili sono diminuite di oltre il 50%, grazie in gran parte ai vaccini.

La Società Italiana di Pediatria (Sip) e la Società Italiana di Neonatologia (Sin) ricordano che è importante proteggersi dalle malattie prevenibili con il vaccino, non interrompere i programmi vaccinali e recuperare gli appuntamenti eventualmente persi durante il periodo del lockdown. E anche in questa edizione Sip e Sin faranno la loro parte attivamente per promuovere la cultura delle vaccinazioni e contrastare l’esitazione vaccinale. Come? Rispondendo ai dubbi delle mamme e dei papà per favorire una corretta informazione.

Le iniziative

Durante la Settimana mondiale dell’Immunizzazione, che ha preso il via sabato 24, gli esperti Sip e Sin per un’ora al giorno (dalle 12 alle 13), risponderanno al telefono alle domande dei genitori. Giovedì 29 aprile alle ore 12, sulla pagina Facebook della Sip è inoltre in programma una diretta con gli esperti Sip e Sin per fugare i dubbi di mamma e papà (è possibile inviare i propri quesiti a questa mail: info@sip.it).

Sempre con l’obiettivo di promuovere la cultura vaccinale, Sip e Sin mettono a disposizione delle famiglie sui propri siti web l’opuscolo, patrocinato dal Ministero della Salute, "non è mai troppo presto" dedicato alle vaccinazioni nell’età evolutiva. La versione cartacea sarà a breve distribuita nei punti nascita e nei centri vaccinali del Paese, mentre quella digitale (scaricabile dal sito Sip al link https://bit.ly/2Qin3ul) sarà disponibile nei prossimi giorni anche in 6 lingue diverse (arabo, cinese, filippino, russo, inglese e spagnolo) per agevolare le famiglie dei bambini stranieri presenti sul nostro territorio.

Un video contro l’esitazione vaccinale

#IOMIVACCINO è il claim del video realizzato in occasione della Settimana mondiale dell’Immunizzazione per promuovere le vaccinazioni (qui il link). Sei testimonial della Pediatria italiana (Alberto Villani, Presidente Sip, Susanna Esposito, Presidente WAidid, Gian Vincenzo Zuccotti, Ordinario di Pediatria Università di Milano, Giovanni Corsello, Ordinario di Pediatria Università di Palermo, Chiara Azzari, Ospedale Meyer, Elena Bozzola Segretario Nazionale Sip) ricordano che i vaccini sono efficaci e sicuri, evitano morti e ospedalizzazione, rappresentano l’unica reale arma a disposizione per difenderci da temibili nemici che possono bloccare il mondo, come la pandemia ha dimostrato.

Pediatri al telefono per i dubbi dei genitori

Ecco gli esperti disponibili questa settimana per risolvere ogni vostro dubbio: