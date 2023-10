Vulnerabilità psicofisica: i rimedi più efficaci

Le difese immunitarie rappresentano il sistema di protezione naturale del nostro corpo contro malattie e infezioni. In presenza di situazioni di vulnerabilità psicofisica, come carenze nutrizionali, infezioni virali ricorrenti e degenza post-operatoria, lo sviluppo e la funzionalità del nostro sistema immunitario risultano depotenziati: in questa condizione è più difficile difendersi da microrganismi ambientali che possono causare malattie.

Le cause e i rimedi più efficaci

Lo stress rappresenta una delle principali cause e può avere un impatto negativo sull’organismo, in quanto la sua relazione con il sistema immunitario avviene principalmente nel tratto gastrointestinale e genitale, andando a inficiare il suo corretto funzionamento. A causa degli sbalzi di temperatura poi, l'autunno è il periodo in cui è bene avere alcune accortezze quotidiane per rafforzare le difese immunitarie e allontanare i mali di stagione.

Questi episodi di fragilità rendono necessarie soluzioni efficaci, volte a rafforzare le difese immunitarie. Prima tra tutte l’adozione di un sano e adeguato stile di vita. Una giusta attività fisica, un’alimentazione equilibrata che possa prevedere frutta e verdura di stagione ricchi di vitamine, ed un regime di sonno regolare rappresentano, infatti, un’ottima base di partenza per rafforzare un sistema immunitario indebolito. Ma questo non sempre è sufficiente.

La causa dell’abbassamento delle difese può essere, infatti, patologico, dovuto ad esempio ad infezioni da papillomavirus (HPV), vulvovaginiti o infezioni urinarie ricorrenti (IVU), alterazione dell’ecosistema microbico (biofilm uro-genitale), terapie antibiotiche prolungate, diabete e fattori dismetabolici associati, che spesso necessitano di un intervento terapeutico consigliato dal proprio medico di fiducia.

Gli integratori

Gli integratori alimentari possono essere in questo caso dei perfetti alleati. Tra questi ricordiamo a titolo d'esempio AP16 di EuTylia, degli integratori che possono essere dei validi aiuti per affrontare questi momenti di fragilità, contribuendo al benessere dell’organismo ed alla salute in tutte le fasi della vita.

La loro formulazione complessa, che si basa su principi attivi di diverse sostanze, come Vitamina C, Vitamina B5, Rame e Zinco, garantisce il benessere genito-urinario, attraverso un riequilibrio dell’ecosistema microbico e del biofilm e la riduzione dello stress ossidativo, potenziando le difese immunitarie.

L’azione di probiotici efficaci, quali Lactobacilli Rhamnosus e Rheuterii sui biofilm patogeni vescicali e vaginali, rinforza la frontiera preventiva, ripristina l’ecosistema vaginale ed il corretto pH e riduce il ricorso alle terapie antibiotiche in modo molto più mirato. L'Echinacea Angustifolia e lo Shitake, infine, grazie alla loro attività immunostimolante, costituiscono un valido aiuto nella prevenzione delle malattie virali.