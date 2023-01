Terza età tra rischi e opportunità: due appuntamenti da non perdere a Palazzo Gopcevich

"Terza età tra rischi e opportunità" è il titolo di un ciclo di due conferenze, organizzate dall'associazione “In Prospettiva aps”, che avranno luogo domani, martedì 10 gennaio e martedì 24 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00, nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich in via Rossini 4 a Trieste (ingresso libero e gratuito). L'iniziativa ha il contributo del Comune di Trieste, che ha concesso la sala, il patrocinio gratuito della Regione Friuli Venezia Giulia, di Asugi e degli Ordini Professionali dei Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trieste, degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

L'appuntamento si rivolge a tutta la cittadinanza ed ha la finalità di tutelare gli anziani, una fascia di popolazione che spesso incorre in situazioni di fragilità e di rischio. Con essa verranno forniti utili elementi di conoscenza, in particolare, a famiglie e caregiver, per delle cure appropriate nei confronti dei medesimi, nonché ad operatori del settore per interventi professionali maggiormente qualificati.

Nel primo incontro, in programma domani, martedì 10 gennaio, interverranno Massimo Bazzocchi, medico radiologo, già professore universitario; Augusto Debernardi, sociologo, già collaboratore W.H.O. for Mental Health Study, coordinatore sociale U.S.L. Goriziana e presidente ITIS di Trieste; Fabio Del Missier, professore associato in psicologia generale, psicobiologia e psicometria c/o Università di Trieste; Gloria Carlesso, giudice presso il Tribunale di Trieste; Manuela DE GIORGI, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, Polizia Postale e delle Comunicazioni - Friuli Venezia Giulia. Partendo dal racconto della vecchiaia nella storia, si passerà all'analisi della terza età nella cultura e nella società di oggi. Si esamineranno, quindi, gli aspetti psicologici dell'invecchiamento (non patologico), la cui recente ricerca, valutando gli aspetti cognitivi, emotivi e sociali, presenta un quadro complesso che evidenzia potenziali debolezze e punti di forza; in questo contesto si rileverà come le competenze dell'anziano siano strettamente correlate alle capacità di adattamento individuale e sociale. Si terrà conto poi delle “fragilità” che possono caratterizzare la persona in età avanzata, sia fisicamente che psichicamente, e della conseguente necessità di mettere la stessa al centro di diritti, ma anche dei doveri che la società e le istituzioni hanno nei suoi confronti. Dignità, indipendenza e partecipazione, sono in sintesi i diritti fondamentali sanciti dalla Legge italiana e dagli interventi normativi dell'Unione Europea, al fine di permettere all'anziano di svolgere appieno la sua vita nella società.

Così come con l'istituzione della figura dell'Amministratore di Sostegno si intende assicurargli un'adeguata protezione, senza l'azzeramento delle sue capacità volitive e del suo diritto all'autodeterminazione. In ultimo, ampio spazio alle azioni di contrasto alle truffe online, oggi purtroppo tanto diffuse, che vanno dalle frodi negli acquisti, alle truffe romantiche, alle finte lotterie e donazioni fraudolenti, senza dimenticare il phishing.

Terza età e mass media

Il secondo incontro, che si terrà il 24 gennaio, affronterà il tema del rapporto tra la terza età e i mass media. Da una parte verrà considerato come i mezzi di comunicazione rappresentano le persone anziane; dall'altra, quali possono essere le influenze che ha l'uso dei mass media sulla loro qualità della vita. Quindi, si parlerà dell'invecchiamento neurobiologico, che può compromettere alcune funzioni, come la memoria, le capacità verbali, la capacità di apprendere nuove nozioni, il rallentamento dei tempi di esecuzione di compiti. Verranno evidenziati, altresì, gli effetti gravi sulla funzione cerebrale in alcune malattie frequenti tra gli anziani. Si concluderà illustrando l'intervento sociosanitario del Comune di Trieste e dell'Azienda Sanitaria, come approccio globale ed integrato alla persona, che identifica i bisogni e formula programmi individualizzati e continuativi.

Interverranno a questo secondo appuntamento Tiziana Melloni, giornalista professionista e vicepresidente dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) del Friuli Venezia Giulia; Mauro Catalan, medico neurologo, dirigente medico c/o SC UCO Clinica Neurologica; Carlo Grilli, assessore ai Servizi e alle Politiche sociali del Comune di Trieste; Vladimir Selmo, medico geriatra, facente funzioni di direttore e responsabile S.S. Anziani e Residenze c/o Distretto1 - Asugi.