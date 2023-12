Test salivare HCV, screening gratuiti a Cattinara

Al fine di aumentare l’offerta alla popolazione, per le giornate e fasce orarie sotto riportate, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, su mandato della Regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione di un progetto promosso e finanziato dal Ministero della Salute, offre a titolo gratuito ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989, nell’ambito dello Screening Regionale, il test salivare per la ricerca di anticorpi anti HCV, utile ad identificare le infezioni causate dal virus dell’Epatite C.

L’infezione cronica da virus HCV

L’infezione cronica da virus HCV è la principale causa di malattia cronica del fegato e di cirrosi, con importanti implicazioni di salute pubblica. Caratteristica clinica peculiare dell’epatite C è la spiccata tendenza a un decorso cronico asintomatico prolungato nel tempo, con tardiva comparsa di sintomi solo nelle fasi più avanzate di malattia. Questo comporta che in molti soggetti l’infezione non è stata ancora identificata.

Da questa malattia è possibile guarire completamente se ci si sottopone alla terapia farmacologica specifica con antivirali, la ricerca scientifica ha dimostrato infatti che gli attuali trattamenti farmacologici contro il virus dell’Epatite C sono molto efficaci e permettono la guarigione di circa il 96-100 per cento dei casi.

Lo screening

Obiettivo dello screening è quello di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C ancora non diagnosticate, migliorare la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento, al fine di evitare le complicanze di una malattia epatica avanzata, nonché interrompere la circolazione del virus impedendo nuove infezioni.

Lo screening verrà effettuato attraverso un test salivare per ricerca sierologica degli anticorpi rivolti contro il virus dell’epatite C. In caso di positività a questo test, verrà proposto il prelievo venoso per la conferma della presenza degli anticorpi rivolti contro il virus dell’epatite C, e, in caso di positività a questo test, il laboratorio, sullo stesso campione, effettuerà contestualmente la ricerca della presenza del virus attraverso la quantificazione del RNA virale.

In caso di negatività della ricerca sierologica degli anticorpi rivolti contro il virus dell’epatite C (HCV Ab Negativo) o in caso di negatività della ricerca del virus nel sangue (HCV RNA negativo), non verrà effettuato nessun ulteriore accertamento.

I risultati di laboratorio potranno essere visualizzati anche tramite il fascicolo sanitario elettronico (FSE). In caso di positività della ricerca del virus nel sangue (HCV RNA positivo), il personale aziendale contatterà l'interessato per fissare l’appuntamento della visita specialistica e per gli ulteriori approfondimenti, sempre senza necessità di pagare il ticket e senza l’utilizzo dell’impegnativa S.S.R. I costi del percorso di screening HCV sono, infatti, interamente coperti dal Servizio Sanitario Regionale.

Per poter aderire allo screening per epatite C, è necessario compilare e firmare l’autorizzazione sottostante in allegato. Tutte le informazioni saranno trattate nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Date e orari

Lo screening è iniziato mercoledì 29 novembre e proseguirà a Trieste presso il Centro prelievi dell’Ospedale di Cattinara (piano terra Palazzina Poliambulatori) nelle seguenti giornate:

1 dicembre 2023 dalle ore 13:00 alle ore 15:00;

5 dicembre 2023 dalle ore 13:00 alle ore 15:00;

6 dicembre 2023 dalle ore 13:00 alle ore 15:00;

7 dicembre 2023 dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

L'esito del test sarà letto dopo 20 minuti e se risulta positivo verrà eseguito un prelievo ematico contestuale. È necessario scaricare l'informativa e il consenso al test presente sul sito aziendale. Per una corretta raccolta del campione seguire le seguenti avvertenze:

non assumere cibo, bevande o gomme da masticare nei 15 minuti precedenti l'esecuzione del test salivare.

Non utilizzare prodotti per l’igiene orale e prodotti a base di tabacco nei 30 minuti precedenti l'esecuzione del test salivare.

La prenotazione al test può essere effettuata come di consueto presso gli sportelli CUP, tramite call center e presso le farmacie.

Scarica l'allegato: Test salivare informativa e consenso ASUGI.