Nastro Rosa AIRC: perché la ricerca è fondamentale nella lotta contro il tumore al seno

Il tumore al seno colpisce una donna su otto nell'arco della vita. Si tratta della forma di tumore più frequente nel genere femminile. Nel 2020 in Italia si sono ammalati di tumore al seno circa 55.000 donne e 500 uomini. Nel 5/7% dei casi ci sono fattori di rischio ereditari. Fortunatamente, grazie alla ricerca, negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti. Come si legge sul sito nastrorosa.it di AIRC, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è infatti in continuo aumento, negli ultimi 20 anni è passata dalla percentuale dell'81 a quella dell'87 per cento.

Il tumore al seno è una delle forme di cancro per la quale si sono ottenuti i maggiori successi negli ultimi trent’anni, complice lo sviluppo di efficaci strumenti di screening per la diagnosi precoce, le innovazioni nella chirurgia e una conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi molecolari alla base della trasformazione cellulare.

Nastro Rosa

La campagna Nastro Rosa di AIRC sostiene la ricerca e dal 4 al 31 ottobre 2020 è beneficiaria esclusiva di Fabbrica del Sorriso. È possibile sostenere la ricerca in diversi modi: online, con donazioni al numero 45521 (2 euro con un SMS) o chiamando il 45521 per donare da telefono fisso 5 o 10 euro. O ancora chiamando il numero verde 800.350.350; tramite bonico bancario o conto corrente postale. Per maggiori informazioni clicca qui.

Privati

Sei un privato e vuoi attivarti per sostenere la campagna Nastro Rosa? Puoi farlo:

aiutando a distribuire le spillette Nastro Rosa;

aprendo una pagina di raccolta fondi online;

organizzando una sfida sportiva o un piccolo evento.

Basta compilare un form (clicca qui) e verrai contattato per ricevere tutte le informazioni.

Imprese

Se invece sei un artigiano, un piccolo operatore economico o possiedi una piccola impresa e vuoi realizzare nel mese di ottobre una raccolta fondi a favore del Nastro Rosa AIRC compila il form cliccando qui e sarai ricontattato entro 48h.