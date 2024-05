Servizi di salute mentale Asugi come "modello di riferimento": in visita la delegazione del Parlamento della Corea del Sud

TRIESTE - Domani, martedì 14 maggio, dalle ore 11.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 15.30, la Delegazione del Parlamento della Corea del Sud, accompagnata dal Console Generale della Repubblica di Corea in Italia, verrà a visitare i Servizi dell’Area Salute Mentale del DAI - Dipartimento di Salute Mentale di Trieste.

La visita, richiesta dalla deputata Hyeyoung Choi che è impegnata nel miglioramento della consapevolezza sulla disabilità nel suo Paese, vedrà presenti quattro deputati del Parlamento Sud Coreano, con tre loro assistenti, accompagnati dal console Generale della Repubblica del Sud Corea in Italia.

Le motivazioni

Le motivazioni della visita e la scelta di Asugi sono state così motivate dalla delegazione: “Attualmente in Corea del Sud si sta svolgendo attivamente una discussione riguardante la deistituzionalizzazione delle persone disabili e la promozione della loro autosufficienza all’interno della comunità locale. Sono questi due temi che costituiscono una trasformazione significativa delle politiche perché, in Corea del Sud, le persone disabili affrontano problemi di isolamento nella vita quotidiana, perdita di autonomia dovuta agli ingressi in strutture e ospedali, oltre alla perdita di controllo sulla propria vita sociale. Perdite queste che influiscono nella loro vita più che la disabilità stessa. Mentre l'Italia e, in particolare, il modello Trieste riconosciuto dall'Oms come uno standard internazionale, è ampiamente identificato quale sistema di salute mentale territoriale ben sviluppato, soprattutto per quanto riguarda la deistituzionalizzazione e l'autonomia”.

La delegazione incontrerà il Direttore della Direzione Socio Sanitaria, dott. Giulio Antonini, e la Sostituta del Direttore di Area, dott.ssa Alessandra Oretti, per approfondire gli aspetti relativi all’integrazione socio sanitaria, all’organizzazione e alle funzioni dei Servizi territoriali di Salute Mentale. La visita si estenderà anche presso il Centro di Salute Mentale Basso Isontino di Monfalcone. L’incontro segue le precedenti visite studio della delegazione coreana, nel 2019 e nel 2023, presso il Dsm di Asugi.