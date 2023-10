Alopecia Areata, visite dermatologiche gratuite al Maggiore

Trieste, 19 ottobre 2023 - Venerdì 27 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso gli ambulatori della Clinica Dermatologica dell’ospedale Maggiore, al IV piano delle Palazzine Infettive in via G. Gatteri, verranno eseguite visite e consulti gratuiti per la valutazione dei sintomi correlati all’Alopecia Areata, una patologia autoimmune che si manifesta con la parziale o totale caduta di capelli o peli del corpo.

L’Unità Operativa Complessa diretta dalla Prof.ssa Zalaudek, aderisce così alla quinta edizione della giornata italiana dedicata ai pazienti affetti da Alopecia Areata. Nella mattinata di venerdì verranno accolti i pazienti e coloro che avranno sintomi sospetti da Alopecia Areata, allo scopo di valutare il livello della malattia, affrontare le difficoltà e fugare ogni dubbio sulla patologia, oltre che per implementare la sensibilizzazione e condivisione delle cure.

L’iniziativa si svolgerà in ventidue ospedali italiani, sotto il patrocinio della SIDEMAST (Società italiana di dermatologia e malattie a trasmissione sessuale) e della AIPAF (Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV).

Alopecia Areata: cos'è

L'alopecia areata è una patologia in cui la repentina caduta dei capelli, o di altri peli del corpo, si manifesta tipicamente a chiazze glabre o aree, da cui il nome. Solitamente le prime chiazze si manifestano nel cuoio capelluto e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente, senza mostrare segni di cicatrici.

In alcuni casi la patologia può estendersi all'intero cuoio capelluto (alopecia totale, AT) o a tutto il corpo (alopecia universale, AU) con la totale perdita di tutti i peli del corpo. La malattia, una delle più diffuse al mondo, interessa tutta la popolazione soprattutto prima della quarta decade, anche se si sono registrati casi in tutte le età, anche in bambini da 0 ai 5 anni. La malattia non mostra preferenze per quanto riguarda il sesso.