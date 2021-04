Controlli gratuiti per le donne: torna l'H-Open Week di Onda

Porte aperte in oltre 170 ospedali Bollini Rosa in occasione dell’H-Open Week sulla Salute della Donna: proprio in occasione della 6^ Giornata nazionale della salute della donna che si celebrerà il 22 aprile, Onda dedica la settimana dal 19 al 25 aprile alle donne offrendo servizi di consulenza e visite gratuite con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Controlli gratuiti per le donne

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, geriatria, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neonatologia e patologia neonatale, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.

Ecco gli ospedali aderenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Ospedale di Cattinara (Strada di Fiume, 447);

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo (via dell'Istria, 65/1).

Per conoscere nel dettaglio e usufruire dei servizi offerti gratuitamente dagli ospedali seleziona Regione/Provincia/Comune di riferimento e clicca sul nome della struttura di interesse. Qui il link.