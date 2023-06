Screening gratuiti per la prevenzione dei tumori cutanei: le iniziative nelle spiagge del Fvg

I tumori cutanei, come melanoma, carcinoma basocellulare, carcinoma squamoso o cheratosi attiniche rappresentano le neoplasie maligne più diffuse, sia tra le donne che tra gli uomini; in particolare secondo i dati più recenti, il melanoma è tra i tumori con la più elevata incidenza in Italia, e anche i giovani devono prestare attenzione, spiega la prof.ssa Iris Zalaudek, Direttrice della Clinica Dermatologica e Centri MST dell’Università di Trieste e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.

I controlli e i fattori di rischio

Anche se sono ben noti i fattori di rischio come l'esposizione solare eccessiva con scottature, la presenza di più di cento nevi, la familiarità, ovvero l'insorgenza di melanomi tra i familiari di primo grado, la storia personale di melanoma o l’immunosuppressione (per esempio persone con trapianto d’organo, malattie ematologiche o Mb. Di Parkinson), resta da sottolineare che in circa la metà dei casi il melanoma colpisce anche persone senza alcun fattore di rischio. Nel caso vi siano uno o più fattori di rischio, è opportuno sottoporsi a visite dermatologiche periodiche e, in generale, è fondamentale un auto-esame, ricorrendo allo specialista o al medico di medicina generale qualora si notino delle modifiche recenti di dimensione, colore, forma o spessore ai propri nevi (regola del ABCDE) o l’insorgenza di una nuova lesione su cute sana in rapido e costante accrescimento.

In persone con più di 50 nevi è consigliabile una visita specialistica qualora si nota una lesione che si differenzia da i restanti nevi (anche noto come segno del “brutto anatroccolo”).

La prevenzione

La prevenzione primaria, cioè l’esposizione a sole moderata e con la necessaria cautela e la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce attraverso auto-esame e visita specialistica, rappresentano le armi più efficaci per combattere la mortalità e per garantire la cura completa.

Visite in spiaggia

Come già negli anni precedenti, anche quest’anno gli specialisti della Clinica Dermatologica e Centri MST dell’Asugi e Università degli Studi di Trieste in collaborazione con Associazioni Provinciali Isontina e di Trieste della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) tornano nelle spiagge per offrire visite dermatologiche di screening contro i tumori a titolo gratuito.

La prima campagna di screening si terrà giovedì 8 e venerdì 9 giugno dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, per la seconda volta, sulle spiagge della GIT di Grado, grazie all’iniziativa del presidente del Consorzio Grado Turismo, Thomas Soyer e il presidente della GIT, Roberto Marin. L’ingresso per accedere alla campagna nella GIT è gratuito. Inoltre, per la presenza di tanti turisti austriaci e tedeschi viene garantito il Bilinguismo in Italiano e Tedesco.

La seconda campagna si terrà giovedì 29 e venerdì 30 giugno dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso la spiaggia della Marina Giulia a Monfalcone, grazie all’iniziativa della Lilt Isontina che fa seguito all’inaugurazione - avvenuta un anno fa - dell’Ambulatorio Nevi dedicato allo screening dei tumori presso l’Ospedale San Polo. Anche per questo evento l’ingresso alla spiaggia è gratuito.

Entrambe le campagne si svolgeranno con il patrocinio dell’Asugi, dell’Università degli Studi di Trieste e della Lilt Fvg.