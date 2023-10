Giornata mondiale della vista, controlli gratuiti a Trieste e Sistiana

Ad ottobre, i Lions club di tutto il mondo celebrano la Giornata mondiale per la vista Lions al fine di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sui problemi della vista. Il Lions Club Duino-Aurisina, con il patrocinio del Comune di Duino Aurisina e la collaborazione di Spaccio Occhiali Vision di Sistiana e Centro Ottico di Via Rossini 8 Trieste, aderisce all'evento mondiale con l'organizzazione dell'iniziativa di sensibilizzazione giovedì 12 ottobre.

Spaccio Occhiali Vision di Sistiana 27, in tale giornata in particolare, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 e il Centro Ottico di via Rossini 8 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 mettono a disposizione dei cittadini controlli della vista gratuiti e controlli di pressione arteriosa gratuiti.

Da oltre 10 anni Spaccio Occhiali Vision collabora con il Lions Club Duino Aurisina per la raccolta degli occhiali usati, ogni persona che ha in casa degli occhiali che non usa più può portarli presso i contenitori appositi nella struttura di Sistiana che verranno dal Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, successivamente visionati, manutentati e utilizzati sia in caso di disastri sia in caso di necessità.

I primi 20 anni di Raccolta Occhiali Lions

Sin dalla sua costituzione, 20 anni fa, il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha “stupito” per gli importanti risultati raggiunti. Risultati dovuti all’incessante lavoro delle molte persone volontarie che hanno sacrificato il proprio tempo per aiutarci e per aiutare coloro che sono nel bisogno. Grazie a chi, in Italia e in Europa, ha raccolto gli occhiali e a chi li ha donati. L’entusiasmo, accompagnato da vera amicizia, non è mai mancato e ha creato un eccezionale gruppo di lavoro che ha permesso di raggiungere questo importante traguardo.

Alcuni dati

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale almeno un miliardo di persone ha problemi di vista da vicino o da lontano che potrebbero essere prevenuti o che devono ancora essere diagnosticati e curati. La disabilità visiva colpisce persone di tutte le età e può avere effetti importanti e di lunga durata su tutti gli aspetti della vita, comprese le attività personali quotidiane, l'interazione con la comunità, la scuola e le opportunità di lavoro e la possibilità di accedere ai servizi pubblici.

La Giornata mondiale della vista

Allo scopo di richiamare l'attenzione sul tema, il secondo giovedì di ottobre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale della vista, promossa dall’Oms e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB). Ogni anno viene inoltre scelto un argomento specifico per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulla prevenzione oculare sull’importanza della prevenzione, e vengono pianificate numerose iniziative anche a livello italiano, coordinate dalla sezione italiana della IAPB.

Nel nostro Paese, le malattie che mettono a rischio la vista riguardano oltre tre milioni di persone e ancora di più sono i soggetti a rischio. In particolare, come negli altri paesi sviluppati, in Italia l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia aumenta parallelamente all’aumento dell’età media e alle diagnosi di malattie croniche. Ogni cittadino dovrebbe conoscere i principali rischi a cui è esposta la sua vista e, allo stesso tempo, le opportune misure di prevenzione di cui può disporre: la Giornata Mondiale della vista è dunque l’occasione per promuovere iniziative di prevenzione e fare il punto sulle attività e sulle novità in campo oftalmologico.

In tutto il territorio nazionale, si organizzano incontri divulgativi, campagne di comunicazione, tavole rotonde tra esperti e, grazie anche all’impegno delle strutture territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, punti di informazione con distribuzione di opuscoli per facilitare l’accesso della popolazione a una corretta cultura scientifica.

"C’è un solo modo per vedere il futuro, fare prevenzione oggi" è lo slogan scelto per il 2022. É stata organizzata una tavola rotonda che, tra i diversi temi, ha approfondito lo sviluppo dell’uso della tele-oftalmologia nei programmi di salute pubblica e nei modelli organizzativi per la tutela della vista, sia nella prospettiva della prevenzione, sia della riabilitazione visiva, è stato dato inoltre risalto ai primi risultati della campagna “Vista in Salute”, che ha previsto, grazie al contributo straordinario triennale previsto dalla legge di stabilità a partire dal 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145), controlli gratuiti alla popolazione sopra i quarant’anni all’interno di un tir equipaggiato con ambulatori oculistici mobili che ha raggiunto le piazze delle principali città italiane.

La Giornata mondiale della Vista è un’occasione in più per pensare alla nostra salute: basta poco per mettersi al riparo dai rischi che corre la nostra vista se conosciamo i comportamenti consigliati per aver cura dei nostri occhi. Per ulteriori informazioni, visita il sito.