Il meglio che l'autunno ha da offrire è di casa al Pohorje di Zreče

Quando i colori caldi e l'odore dei porcini si depositano nei boschi del Pohorje e le vigne della valle vinicola della Dravinjska si decorano con grappoli dorati e si sente il suono delle pale al vento che girano, è tempo di esplorare Rogla e le Terme Zre?e in autunno. È davvero questo il periodo più bello per visitare il Pohorje di Zre?e e le sue pendici collinari.

Mattine colorate per esplorare la palette dei colori della natura

Prendetevi del tempo per fare delle passeggiate mattutine, escursioni ed altre fughe nella natura che sono davvero fantastiche in questo periodo. Lungo la strada ai laghi di Lovrenška, un'esclusiva palude ad alta quota tra le basse piante sempreverdi, ascolterete il canto degli uccelli, annuserete gli aghi di abete rosso, i doni autunnali della natura e godrete delle diverse trame del terreno. Tutto, a partire dallo scricchiolio dei ramoscelli, il fruscio degli altipiani ed il crepitio dell'ardesia al tranquillo e soffice camminare tra i muschi. Quando tornerete al punto di partenza, al bellissimo Rogla, potrete vedere, attraverso i boschi colorati, la valle e camminare sul Sentiero degli alberi del Pohorje, accarezzandone le cime. Lo sapevate che proprio qui si trova uno dei monasteri più misteriosi di questa parte d'Europa? La Certosa di ?i?ka, che ora potrete visitare anche con occhiali virtuali e vederla nella sua forma originale.

Pomeriggi caldi per esperienze culinarie autunnali

Il Pohorje, a cominciare da Rogla e le Terme Zre?e, è una destinazione culinaria importante che ispira in qualsiasi periodo dell'anno, ma se doveste scegliere, esplorate i sapori proprio in autunno, quando l'aria profuma già di vino, quando i campi sono colorati da zucche arancioni, quando i meli si piegano sotto il peso del ricco raccolto, quando le castagne e le prugne abitano i boschi. Se siete amanti dei piatti locali più autentici, chiedete di provare i Sapori di Rogla o cercate questa dicitura nel menu delle Terme Zre?e o sul Rogla. Solo i piatti che seguono le ricette originali e rispecchiano il Pohorje se la sono guadagnati. Lo sapevate che Zlati gri?, una delle cantine architettonicamente più elaborate ed uniche di questa parte d'Europa, si trova a soli 5 km dalle Terme Zre?e tra le colline intervallate da vigneti?

Le serate più fresche sono perfette per il villaggio delle Saune

Le serate autunnali sono brevi e fredde, quindi abbiamo più tempo e desideriamo anche qualcosa di caldo e confortevole. Condizioni perfette per aprire le porte al mondo del relax termale. L'acqua termale naturalmente calda nelle piscine delle Terme Zre?e allevierà le vostre gambe stanche ed il profumo delle erbe nel Villaggio delle saune farà lo stesso con la vostra mente. Passeggiate lungo il ruscello Kneipp, osservate il cielo autunnale tempestato di stelle direttamente dalla sauna con il tetto in vetro e rilassatevi sui lettini in ceramica riscaldati o nel profumato fienile della fattoria. Regalatevi un massaggio unico con le erbe del Pohorje nel Wellness Idila e... sprofondate in un sonno profondo (e meritato). E domani? Una nuova mattina colorata, un pomeriggio caldo ed una serata più fresca, ma con attività completamente diverse, che a Zreško Pohorje non mancano mai.