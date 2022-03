Scopri le terme Dobrna in Slovenia e vinci un weekend per due persone

Con l'arrivo della primavera, la parola d'ordine è relax. Tra le mete da inserire nella wish list non possono mancare le Terme Dobrna in Slovenia. Grazie al ricco assortimento di pacchetti dedicati a coppie o famiglie, potrete trovare la soluzione ideale per mettere in pausa la routine quotidiana, svagarsi e prendersi cura di sè. Dal 19 febbraio 2022 non ci sono più restrizioni per l'ingresso in Slovenia (GREEN PASS)

Il tuo benessere negli hotel a quattro stelle

Hotel Vita, Hotel Vila Higiea e Hotel Park (tutti a quattro stelle) con la loro posizione e particolarità offrono una vasta scelta di pacchetti, fra i quali ognuno può trovare quello più appropriato e adatto a tutti i membri della famiglia.

I pacchetti per Pasqua, 25 aprile e primo maggio includono il soggiorno con mezza pensione a partire da 68€ a persona al giorno. Inoltre, grazie al bonus famiglia, è previsto il soggiorno gratuito per ogni bambino fino ai 12 anni in camera con due adulti e bambini fino ai 4 anni di età. Grazie alle piscine termali potrete rilassarvi e ricaricarvi. Trascorrerete giornate indimenticabili.

Nuovi appartamenti Spa Suite Dobrna quattro stelle

Concedetevi un soggiorno speciale con coccole di alto livello negli gli appartamenti Spa Suite Dobrna (****). Con il loro arredamento elegante, prestigioso ed innovativo sono adatti per il cliente moderno e offrono un soggiorno di totale comfort e relax. Ogni suite ha un proprio bagno turco, la doccia termale e la vasca esterna in legno con acqua termale naturale che sgorga direttamente dalla sorgente. L’immersione nella vasca in legno offre una vera esperienza edonistica ed un massimo relax. Approfitta dello sconto del 20%.

Una vacanza nel Boutique Hotel Dobrna a quattro stelle

Se desiderate fuggire dalla quotidianità e dal caos della città scegliete il Boutique Hotel Dobrna (****) , una villa storica del XIX secolo completamente rinnovata. Nel periodo dal 15 marzo al 15 aprile potrete approfittare del pacchetto speciale Paga uno e soggiornano due. Per prenotare: +386 (0)3 7808 110 o inviate una mail al info@terme-dobrna.si.

Le Terme Dobrna si trovano in uno splendido ambiente naturale circondato dai boschi e dall’antico parco termale, ed offrono immense possibilità di ricreazione all’aperto.

Vinci un pacchetto weekend per due persone

Vinci un pacchetto weekend per due persone al Boutique Hotel Dobrna (****). Per partecipare all'estrazione dei premi è sufficiente iscriversi alla newsletter di Terme Dobrna tramite il sito www.terme-dobrna.si. Con un po' di fortuna potrai aggiudicarti un pacchetto di 2 giorni per due persone presso il boutique hotel. Affrettati, il gioco a premi termina il 15 aprile 2022. Termini e condizioni del gioco a premi sul sito Terme Dobrna.

Info: www.terme-dobrna.si/it Informazioni e prenotazioni: +386 (0)3 7808 110 o info@terme-dobrna.si Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna