Addio mercato tutelato: arrivano le prime lettere dalle società di vendita

Dopo svariate proroghe siamo arrivati alle deadline definitive, salvo rinvii dell’ultima ora: se per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 e per le piccole imprese ancor prima nel 2021, per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto per il 1° gennaio 2024 mentre per l’energia elettrica a partire da aprile 2024. Ricordiamo che i servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo della materia prima) e contrattuali definite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) destinati ai clienti finali di piccole dimensioni che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero.

Per capire se rientriamo nel mercato di tutela sarà sufficiente visionare le bollette di modo da attivarsi in tempo utile prima del 31 dicembre 2023 per le forniture gas. Difatti, ricorda Letizia D’Aronco della Federconsumatori di Udine, solo i clienti vulnerabili potranno continuare a essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall'Autorità; i soggetti considerati vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (decreto Aiuti bis), sono i clienti domestici che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

• si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17 ovvero sono titolari di bonus sociale per disagio economico;

• rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

• le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

• di età superiore ai 75 anni.

Nel caso in cui non si venga qualificati come vulnerabili ma si è in possesso di uno dei requisiti e si vuole essere riforniti alle condizioni di fornitura del Servizio di Tutela della Vulnerabilità, è necessario reperire il modulo di autocertificazione predisposto, compilandolo e restituendolo all’esercente la vendita. È importante specificare che un cliente vulnerabile che si trova già nel mercato libero può richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall'Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità), generando quindi un potenziale percorso inverso da parte di chi era già uscito dalla tutela negli anni precedenti. I clienti nel mercato di tutela stanno ricevendo in questi giorni le lettere di avviso dalle proprie società di vendita con le proposte delle scelte da poter effettuare fino al 31 dicembre 2023.

Ciò sta generando molta confusione e dubbi e, contestualmente, si stanno intensificando le chiamate da parte dei call center dediti al teleselling, cioè a telefonate commerciali per la vendita di contratti-forniture su energia e gas, che stanno diventando sempre più insistenti, sfruttando l’incertezza del momento e spingendo a all’urgenza dell’azione. Ai nostri sportelli su tutto il territorio regionale, conferma Erica Cuccu presidente della Federconsumatori Udine, arrivano molte richieste da parte dei consumatori allarmati per il timore che la fornitura subirà una interruzione, preoccupati di incappare in qualche contratto non vantaggioso e quindi interessati a comprendere le dinamiche e le possibilità del mercato libero e che cosa avverrà nel caso in cui non si effettui nessuna scelta. Da anni Federconsumatori FVG si è attivata sul territorio per rispondere alle richieste degli utenti ed è disponibile a ricevere tutte le persone coinvolte ai propri sportelli per dare gli strumenti utili per effettuare una scelta consapevole e ritagliata sulle necessità del proprio nucleo familiare.