La prima pubblicazione di "libraryline", la collna dedicata a Breda Beban

Sabato 24 dicembre 2022 alle ore 18, Trieste Contemporanea presenta allo Studio Tommaseo il libro Moneystains di Breda Beban. L’opera è la sceneggiatura originale per l’omonimo film che l’artista avrebbe voluto realizzare negli anni Novanta. La scrittura fu sviluppata da Beban nel periodo dell’esilio a Londra, insieme all’artista Hrvoje Horvatić, allora compagno di Breda Beban, e con la partecipazione dello scrittore e critico cinematografico Chris Darke. L’inedito di Moneystains esce in doppia edizione: in inglese (lingua in cui fu scritto da Breda Beban) e in traduzione italiana. La cura del libro è di Dubravka Šantolić Cherubini, cui si deve anche la traduzione italiana, mentre l’editore prescelto per affiancare il comitato triestino è l’Institute for Contemporary Art di Zagabria, con il quale è già previsto che nel 2023 si produrrà la traduzione croata.

La firma grafica è della triestina Giulia Lantier. La pubblicazione è particolarmente attesa dagli amici triestini di Breda Beban (1952–2012) che ha lasciato uno splendido ricordo in molte “incursioni” artistiche fatte in città. Breda Beban – riprendendo le parole di Dubravka Šantolić Cherubini – «Alla fine degli anni Settanta e nei primi anni Ottanta fu tra i pionieri nel campo delle performance e della video arte jugoslava, per poi ampliare, in venti anni di carriera in Inghilterra, la sua attività di produzione visiva anche con film per gallerie, musical e altri progetti innovativi, quali Imagine Art After e The Endless School, e diventare una dei cosiddetti a list artists, i migliori artisti riconosciuti. L’edizione di questo inedito è un ulteriore tassello che vuole sottolineare la versatilità del talento di Breda Beban nello spaziare in molti campi dell’arte e l’innovatività ininterrotta del suo lavoro creativo, al cui già ricco corpus questa sceneggiatura va ora ad aggiungersi. Questa pubblicazione ha lo scopo di rendere omaggio all’artista ed è un ringraziamento per le emozioni che le sue opere ci hanno suscitato.» Questo volumetto “inaugura” la produzione editoriale di Trieste Contemporanea sotto la collana libraryline, volta a pubblicare scritti inediti di artisti, o di eccellenti “osservatori” dell’arte contemporanea, italiani o europei.