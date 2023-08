Camminata notturna e brindisi in location segreta, è tempo di Calici di stelle

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Calici di Stelle nelle Città del Vino dei Friuli Venezia Giulia: la manifestazione fa tappa a Sgonico – Zgonik. Venerdì 11 agosto si terrà una “Camminata notturna e calici di stelle”. L’evento è organizzato dal Comune di Sgonico – Zgonik,in collaborazione con il circolo culturale sloveno SKD Rdeca Zvezda. La camminata durerà circa un’ora e i partecipanti si ritroveranno a Sales-Salez, presso il pozzo dedicato all’artista Lojze Spacal, per poi concludersi in una location segreta, dove si potranno degustare i vini dei produttori locali contando le stelle cadenti. L’appuntamento è in calendario dalle ore 19.45 alle ore 24.00 a Pozzo di Spacal in Località Sales-Salez. Per maggiori info: tel. 040.229150 – 040.229101 protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it A livello nazionale Calici di Stelle è organizzato dall'Associazione italiana Città del Vino insieme a Movimento Turismo del Vino ed Enit. A livello regionale gode del sostegno PromoturismoFVG – Io sono Friuli Venezia Giulia, Strada Vino e Sapori del Friuli Venezia Giulia e Banca 360 FVG Credito cooperativo.