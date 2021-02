Appartamento piccolo? I segreti per farlo sembrare più grande

Vivere in piccoli appartamenti è qualcosa di normale soprattutto per chi vive in grandi città e si accinge ad una prima convivenza o si trasferisce per lavoro: sono molti infatti i fattori da tenere in considerazione quando si sceglie casa, dal costo degli affitti alle comodità, per non parlare poi della disponibilità degli appartamenti che non sempre c'è. Insomma, trovare la casa perfetta nel posto perfetto non sempre è facile, ma anche per chi vive in piccoli appartamenti esistono diversi metodi per risparmiare e allo stesso tempo far sembrare una casa piccola più grande. Ecco alcuni consigli.

Far sembrare un appartamento più grande: i consigli

Il primo consiglio è senza dubbio quello di sfruttare il potere della luce naturale: utilizzate tende chiare che permettano l’ingresso della luce del sole. In questo modo cambierà la percezione degli spazi, la luce, infatti, farà sembrare gli spazi più ampi.

Attenzione anche ai colori: come per la luce, scegliere nuance chiare vi aiuterà nel vostro intento. Ecco, ad esempio, un piccolo segreto che riguarda sempre il colore: optare per pavimenti e pareti della stessa cromia aiuta a far sembrare una casa piccola più grande in quanto, visivamente, non avere una distinzione netta delle varie stanze, aiuta ad ampliare gli ambienti.

Anche gli specchi aiutano a rendere più grandi le camere: disposti nei punti strategici, possono raddoppiare gli spazi. Per quanto riguarda l'arredamento, scegli uno stile minimal e essenziale: il trucco è non riempire troppo le stanze. Importante sempre il colore, se possibile, cerca di preferire complementi d'arredo di colore bianco, vale sempre la stessa regola, i colori chiari rendono gli spazi più grandi.

Non tenere i mobili appoggiati alle pareti, se puoi lasciali almeno dieci centimetri spostati dalle stesse. Più gli arredi sono dislocati verso il centro della stanza e più si creano giochi di luci ed ombre che camuffano le reali dimensioni della stanza, facendola sembrare più grande. Infine, raggruppa gli arredi in base alle funzioni che assolvono così da creare delle piccole isole all’interno della stanza.