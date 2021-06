Camera da letto minimal: come personalizzarla e renderla più accogliente

Personalizzare con pochi accessori una camera da letto minimal rendendola più calorosa e accogliente è possibile e basta poco: l'importante è cercare di mantenere un taglio coerente con lo stile d'arredo e la propria personalità.

Lo stile minimal è una tendenza d'arredo che sboccia nel corso degli anni Sessanta e che mette al centro delle scelte d'arredo la valorizzazione della semplicità degli elementi, con l'obbiettivo di evidenziare i mobili inseriti nello spazio di casa: ecco allora qualche consiglio per personalizzare l'ambiente.

Colore alle pareti

Se ami i colori puoi optare per la decorazione delle pareti: sul mercato sono presenti moltissime stampe adesive che creano veri e propri angoli di colore. Oppure, è possibile optare per mosaici o quadri, che daranno calore e allegria alla camera senza appesantirla.

Gioca con i tappeti

Un altro modo per dare personalità ad una camera da letto minimal è quello di usare dei tappeti: l’ideale, anche in questo caso, è evitare di mettere insieme colori e stili che non c’entrano niente l’uno con l’altro. Se la stanza è abbastanza ampia, un paio di tappeti dalle fantasie etniche o in tinte compatibili andranno benissimo.

Angoli verdi

Se invece sei un amante della natura, puoi creare nella tua camera da letto degli angoli verdi: per quanto si pensi che le piante non vadano bene dove si dorme perché 'catturano l’ossigeno', in realtà esistono molte specie che purificano l'aria che respiriamo e fungono da umidificatori naturali. Un'azione purificante è quella svolta ad esempio da Begonia, Ciclamino e Gelsomino, e quest’ultimo, in più, pare migliorare la qualità del sonno grazie al suo profumo.