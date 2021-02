San Valentino: i dettagli e le decorazioni per donare l'atmosfera giusta alla casa

San Valentino è sempre più vicino e sorprendere il proprio partner potrebbe essere un'ottima soluzione per passare il giorno degli innamorati nel migliore dei modi. Se state pensando di festeggiare in casa, regalare all'ambiente un'atmosfera romantica è sicuramente il minimo. Se siete amanti del fai da te e soprattutto vi piace giocare con gli addobbi, vi proponiamo qualche idea curiosa ed originale per decorare il vostro nido d'amore.

Per una cena romantica

Se avete intenzione di organizzare una cena romantica in casa, dovrete prestare attenzione anche a come apparecchiate la tavola. Piccoli dettagli saranno importanti, quindi, potete posizionare delle candele per una magica cena a lume di candela, utilizzare coperto e servizio rossi, il colore della passione per eccellenza. Non possono mancare a questo punto i calici, per dare un tocco di eleganza, ed infine, per dare del carattere in più, un'idea potrebbe essere quella di spargere dei petali di rosa sulla tavola, e perché no, anche sul letto.

Pareti e atmosfera

Un'altra idea originale e per personalizzare l'ambiente potrebbe essere quella di tappezzare le pareti con delle foto romantiche che ritraggono momenti felici con il vostro lui/lei. Per accentuare l'atmosfera, inoltre, le luci soffuse sono l'ideale.

Palloncini

Che siano a forma di cuore, rossi o con la scritta love, i palloncini non possono mancare tra le decorazioni di San Valentino. Via libera alla fantasia, se volete stupire la vostra dolce metà potete legare i palloncini a forma di cuore al regalo che donerete.

Festoni e scritte

Volete accogliere il vostro partner in modo romantico e lasciarlo senza parole? Potete posizionare all'ingresso dei festoni a forma di cuore, o realizzare dei semplici festoni in cartoncino con la parola "Love" o altre frasi romantiche.

Coriandoli

In alternativa ai petali di rosa, anche i coriandoli a forma di cuore hanno il loro perché. La decorazione nel classico rosso è perfetta da spargere sul pavimento e accogliere il partner con un romantico tappeto di cuori.