I divani dedicati ai paesi del Friuli Venezia Giulia: l'idea di Poltronesofà

Poltronesofà, storica azienda italiana nata a Forlì nel 1995, è diventata oggi il marchio leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone in tessuto. Con l'obiettivo di garantire un prodotto di qualità, interamente italiano, al miglior prezzo di mercato possibile, Poltronesofà da qualche tempo ha lanciato una nuova collezione di divani (ben 76 modelli) sfruttando i nomi delle località di molte province italiane per battezzare i suoi prodotti.

Il Friuli Venezia Giulia è stato omaggiato con 5 modelli, nella collezione sono infatti rappresentati i paesi di Pontebba con un divano che - come si legge sul sito dell'azienda - rappresenta un progetto originale, adatto a spazi domestici ridotti e ispirato ad una importante meta storica nei pressi di Udine. Venzone, un divano attuale dalle linee equilibrate e originali, adatto ad ambienti contemporanei, il cui nome è ispirato al paesino del parco naturale delle Prealpi Giulie.

Travesio, un divano dalle linee rigorose ed essenziali che prende il nome dal paesino in provincia di Pordenone, e Turriaco, un divano dalla forte personalità il cui nome si ispira al comune nella Bisiacaria goriziana.