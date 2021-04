Portare la primavera in casa: idee di arredamento

Basta mettersi un po' alla finestra e sentire il calore del sole, le temperature in rialzo e guardare il cielo azzurro per accorgerci che la primavera è ormai arrivata. L’arrivo di questa meravigliosa stagione ci fa immediatamente pensare al cambiamento e alla rinascita. Si ha voglia di novità e di freschezza. Perché non portare la primavera anche in casa? Ci sono alcuni piccoli cambiamenti che possono regalare alle stanze un’aria nuova e leggera. Farlo è semplice e non costa nulla: ecco qualche consiglio.

Colori e dettagli

Per un stile primaverile perfetto, introducete un po’ di colore in casa scegliendoli tra quelli più adatti all’arredamento e, ovviamente, ai vostri gusti. Osate con particolari un po’ più vivaci del solito come, ad esempio, cuscini per divani e poltrone dalle fantasie fiorite o copridivani e copriletti dai pattern allegri. Comprate una bella cornice nuova e appendete delle fotografie buffe, un quadro, il poster di una pubblicità vintage o di un film che amate molto. Mettete sul tavolo un bel centrotavola colorato o un vaso pieno di fiori freschi.

Recupera

Visto il tempo libero a disposizione, perché non rimettere a nuovo qualche vecchio mobile e divertirsi facendo qualcosa insieme alla famiglia? Se non avete molta dimestichezza con il fai da te potete guardare qualche tutorial su Youtube, si trova davvero di tutto. Una tendenza degli ultimi anni, ma che sta continuando ad avere molto successo è proprio il recupero di oggetti e mobili vintage, optate sempre per colori chiari.

Verde in casa

Un po’ di verde in casa è sempre importante, è benefico per l’aria che si respira in casa e rende esteticamente più bella la nostra abitazione. Colori e fiori sono sempre l'ideale per un appartamento che sa di primavera. Ecco qualche consiglio: