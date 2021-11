Le lenzuola di flanella per notti calde e soffici: come sceglierle, lavarle e asciugarle

Con l'arrivo dei primi freddi diventa sempre più difficile alzarsi dal letto, soprattutto se dormiamo in un letto confortevole tra lenzuola calde e accoglienti, soffici e avvolgenti. Le lenzuola di flanella sono l'ideale perché regalano un morbido abbraccio durante la stagione più fredda.

Lenzuola in flanella: come sono fatte

Le lenzuola di flanella sono utilizzate soprattutto in autunno e inverno per dormire al caldo quando le temperature diventano particolarmente rigide. Solitamente sono realizzate in cotone, questo a seguito di una particolare lavorazione viene “flanellato” per renderle appunto più morbide e calde. Anche i tessuti sintetici o la lana possono subire lo stesso trattamento, ma in termini di qualità e resistenza il risultato è meno efficace.

Tutte le tipologie di lenzuola invernali

Esistono diverse tipologie di lenzuola invernali:

lenzuola in flanella: le più diffuse sono realizzate in cotone pettinato che le rende morbide e calde assicurando una buona traspirazione.

Lenzuola in coralina: realizzate in poliestere e microfibra, sono molto morbide e calde, inoltre, si asciugano rapidamente e non richiedono la stiratura.

Lenzuola in nacarina: il tessuto in microfibra è morbido al tatto, simile al velluto e sono molto calde.

Lenzuola in pireneo: ideali per l’inverno, sono calde perché realizzate con fibre sintetiche.

Lenzuola in pile: ideali nella stagione fredda, il loro vantaggio è quello di rendere il letto un giaciglio più morbido e accogliente.

Come lavare e asciugare le lenzuola di flanella

Le lenzuola di flanella dovrebbero essere lavate e asciugate in un determinato modo per preservarne il tessuto. Quando si lavano, la cosa più importante è farlo a basse temperature con una centrifuga poco veloce. Per preservare al meglio il tessuto si può scegliere anche il ciclo dedicato o quello della lana.

Per quanto riguarda l’asciugatura, meglio scegliere quella naturale all’aria, nel caso in cui si utilizza l’asciugatrice, l'ideale sarebbe utilizzare un ciclo delicato, con temperature più basse.