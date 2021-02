Letto con box contenitore: modelli, costi e vantaggi

Per una questione di praticità ma anche le esigenze di spazio in genere dettano l'acquisto di un letto con box contenitore. Il box può diventare immediatamente una scarpiera o un armadio o, più frequentemente, il posto dove meglio conservare il cambio di stagione. Ecco i fattori da tenere in considerazione prima dell'acquisto.

Dimensioni

Sono diverse le tipologie di letto in commercio dotate di box contenitori. A seconda dell’esigenza di spazio è possibile procedere all'acquisto di letti matrimoniali, singoli, una piazza e mezzo e letti alla francese, ovvero il letto che presenta una larghezza di 20 centimetri in più rispetto al letto di una piazza e mezza.

Modelli

L’ampia offerta dei modelli presente in commercio risponde anche alle richieste più esigenti. Dal letto tessile al letto in metallo: tante le opzioni da scegliere per unire la comodità di un letto alla praticità di un contenitore sempre disponibile. I letti tessili hanno la particolarità di modificare il loro “look” cambiando il rivestimento, i letti in metallo sono invece i classici per eccellenza e richiamano quindi le strutture in ferro: in questo caso il contenitore ha un'altezza maggiore.

Una sintesi tra la praticità e l’estetica è data dai letti in legno: grazie alle venature del materiale e flessibilità dell'utilizzo questa tipologia di letto può avere un contenitore di diverse grandezze.

Costi

Scegliere di dormire in un letto comodo e che sia dotato di un box contenitore implica una spesa non eccessivamente superiore rispetto all'acquisto di un letto privo di cassa sottostante. Tuttavia, un'oculata analisi di mercato prima di procedere all'acquisto evita di incorrere in inutili sperperi di denaro. Ovviamente, è bene tenere a mente che la fusione tra il materiale migliore e il rivestimento più pregiato fa impennare i costi.