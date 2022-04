Pasqua: idee e decorazioni per un pranzo a tema

Mancano pochi giorni a Pasqua. Non avete ancora pensato a come addobbare la tavola per rendere l'atmosfera del pranzo ancora più speciale? Niente paura, abbiamo raccolto alcune idee da cui poter prendere spunto e risolvere facilmente l'organizzazione "last minute" delle decorazioni.

I colori della Pasqua

Avere dei colori di riferimento è fondamentale e il periodo pasquale chiama i toni caldi del rosa, pesca, lilla, giallo, vere chiaro e azzurro. Qui è possibile sbizzarrirsi per quanto concerne il corredo: tovaglia e tovaglioli e perché no, anche di piatti e bicchieri con decorazioni tono su tono potrebbero essere l'ideale.

Il centrotavola

Il centrotavola è indispensabile e un ampio vaso con i rami di pesco addobbati con le uova pasquali è un tocco raffinato che non passa mai di moda. Altrimenti potete optare per un addobbo floreale "primaverile" e profumato di tulipani o primule. Lasciar cadere qualche ovetto di cioccolato sulla tavola può essere un'idea sfiziosa e colorata che gli ospiti più golosi sicuramente sapranno apprezzare.

Originali e divertenti sono anche gli animaletti pasquali, come pulcini e coniglietti in ceramica o stoffa che possono essere nascosti dietro a bicchieri e piatti di portata e che renderanno il tutto più giocoso. Soprattutto per i più piccini.

I segnaposti

Per completare il tutto, non dimentichiamoci dei segnaposti. Un ramoscello d'ulivo a cui appendere un piccolo cartoncino che indicherà il nome dell'ospite o le tradizionali uova sode colorare su cui scrivere sopra il nomi dei commensali, un'idea che potranno anche mangiare, sono l'ideale.

Buona Pasqua a tutti.