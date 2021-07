Dai materiali ai tessuti: come arredare in stile rustico

Per realizzare un arredamento in stile rustico bisogna tenere a mente alcune semplici regole che permetteranno di donare quel tocco di calore ed intimità in più alla vostra casa, dalla cucina al soggiorno. Ecco alcuni consigli

Nell'arredamento rustico mobili in legno e mattoni a vista richiamano le antiche case di campagna. Questo stile di arredamento è l'ideale quindi per una casa immersa nella natura, ma può donare tranquillamente stile, a seconda dei gusti personali, anche ad un appartamento in città, donando quel tocco di calore ed intimità in più, dalla cucina al soggiorno.

I materiali e i colori

Per realizzare un arredamento in stile rustico bisogna però tenere a mente alcune semplici regole. Innanzitutto occorrono materiali specifici che richiamino lo stile in questione: pietra, sasso e legno, ed in genere tutti i materiali naturali sono perfetti.

Anche la colorazione e le tonalità sono importanti: prediligete colori come il bianco, il beige, il marrone e il grigio in tutte le sue sfumature. Il ferro battuto è una chicca per lo stile rustico, un materiale di arredo che permette di dare un tocco di eleganza ad ogni ambiente. Anche il cotto è un materiale perfetto: le piastrelle in cotto, ad esempio in cucina, daranno maggiore stile alla vostra abitazione.

L'illuminazione

L'arredo in stile rustico richiede inoltre una corretta illuminazione: si dovrebbe prediligere quella naturale, soprattutto calda. Da evitare invece la luce a led che risulta troppo fredda e finta per questo tipo di arredamento.

I tessuti

Per quanto riguarda i tessuti, invece, è meglio prediligere quelli morbidi e tessili che si sposano bene con materiali come legno e vimini. Perfetti sono ad esempio la canapa e il lino e in genere quei tessuti dai colori delicati.

I mobili

Infine, l'arredo dovrebbe essere connotato da accessori che non richiamino il moderno: via libera a lampadari in stile country, tavoli in legno, colori non troppo scuri e cosi via.