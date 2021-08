Come pulire le tende da sole senza rovinarle: tutte le tecniche

Le tende da sole sono indispensabili nei giorni di caldo estivo, ci proteggono in casa dai forti raggi solari nelle ore più calde del giorno. Ecco allora qualche consiglio per pulirle e mantenerle curate senza rovinarle, pronte per la prossima stagione

Come non amare il sole durante l’estate? I suoi raggi che illuminano e riscaldano la nostra casa ed il nostro giardino regalandoci un senso di benessere e buon umore. Ma quando, durante la stagione estiva le temperature si alzano, i raggi del sole possono diventare fastidiosi interrompendo il nostro momento di relax.

A Trieste l’estate è rovente, è ovvio, che all’interno possiamo rinfrescarci con un climatizzatore, ma se ci troviamo in giardino a leggere un buon libro? In questo caso, le tende da sole sono strumenti indispensabili per vivere la nostra quotidianità al meglio. Funzionali e decorative, riescono a creare una piacevole zona d’ombra regalando un po’ di frescura. Anche se abbiamo provveduto a ripararle e a tenerle chiuse durante il periodo invernale, esposte costantemente allo smog e agli agenti atmosferici, quest’ultime possono rovinarsi. Ma il gioco è semplice, infatti, per averle sempre belle, pulite e pronte per l’estate, il segreto è lavarle: ecco i consigli per trovarle perfette per la prossima stagione.

Come pulire le tende da sole

Lavare le tende da sole almeno una volta l’anno e con i prodotti adatti, ci permette di mantenerle nel tempo. Un po’ di accorgimento, quindi, è indispensabile per avere anche un risparmio economico, non dovendo acquistare sempre delle tende nuove. Ecco, allora, qualche suggerimento per pulirle in modo corretto:

La prima cosa da fare è togliere la polvere dalle tende, soprattutto se sono rimaste aperte nel corso dell’inverno. La scopa di saggina è la soluzione perfetta in quanto riuscirà a rimuovere anche le foglie cadute dagli alberi o i petali dei fiori. Per realizzare un lavoro perfetto è meglio avere una scopa non troppo grande, ma con il manico lungo, in grado di raggiungere anche i punti più difficili.

Una volta tolti tutti i residui accumulati nel corso dell’inverno, dobbiamo procedere con il lavaggio. Se volete un’alternativa naturale, potete mettere all’interno della bacinella d’acqua il sapone di Marsiglia, perfetto per sgrassare, o il bicarbonato, ideale per rimuovere le macchie a fondo. Se invece volete usare un prodotto specifico, è meglio consultare un rivenditore e farvi consigliare la marca giusta per il vostro tipo di tenda.

Per lavare e raggiungere tutti i punti della tenda è bene munirvi di spazzolone. Una volta immerso nella soluzione adatta, potete strofinarlo direttamente sulla tenda, insistendo maggiormente sulle zone più sporche. Per pulire l’intelaiatura è meglio usare una spazzola a setole morbide, così da evitare di graffiarla.

Se la tenda è particolarmente sporca è meglio lasciar agire il detergente per alcuni minuti. Trascorso il tempo non vi resta che risciacquarlo. Se la tenda è in giardino potete usare il tubo dell’acqua e in pochi minuti i residui di sapone saranno rimossi. Nel caso in cui vi trovate in un condominio prendete uno spazzolone pulito e immergetelo in una bacinella solo con l’acqua.

Per asciugarla, non vi resta che lasciare la tenda aperta e aspettare che il sole l’asciughi naturalmente.

