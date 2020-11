Yarn bombing: la tecnica per rinnovare e abbellire arredamento e giardino

Nato come arte di strada costituito da esposizioni colorate di opere formate da stoffe o tessuti lavorati a maglia o a uncinetto, solitamente posti ad avvolgere l'arredo urbano, lo yarn bombing o urban knitting, è un particolare tipo di graffitismo nato per colorare in modo particolare i luoghi pubblici.

Si ritiene che questa espressione artistica si sia originata in Texas, negli Stati Uniti, e si sia poi diffusa in tutto il mondo grazie alla creatività di alcune magliare, che trovavano così una modalità di utilizzo per i loro lavori non terminati o abbandonati. Nel 2012, questa forma d'arte si è espressa anche Italia: a Pistoia, in Toscana, ma anche nel Porto antico di Genova, "bombardato" di installazioni in lana e cotone.

Se conoscete questa simpatica tecnica, avete mai pensato di applicarla anche per i mobili di casa vostra o anche ai tronchi dei vostri alberi in giardino? Lo yarn bombing può infatti essere utilizzato per rivestire vecchi mobili, sedie, ma anche colonne, lampade, gambe dei tavoli, e tutto quello che si può immaginare di ricoprire con colorate decorazioni all'uncinetto.

Certo, bisogna avere la consapevolezza che l'effetto sarà piuttosto appariscente, ma sicuramente sarà vivace e originale, un'ottima tattica per unire il fai-da-te al rinnovamento e ottenere, con poco, un arredamento decisamente rinnovato o un giardino particolare.

Con l'arrivo della stagione fredda, poi, l'idea di avere mobili ricoperti di morbida lana attira: non è detto che si debbano utilizzare solo colori accesi, pensiamo a una poltrona o a un abat-jour rivestiti di lana bianca, o comunque tinta unita, magari utilizzando diversi tipi di maglia. Sono tanti anche i designer che hanno iniziato ad adottare questa tecnica, mixando sapientemente le fantasie di colori a uno stile più sobrio.