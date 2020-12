Costa cancella le crociere di Natale e Capodanno

Sospese dal 20 dicembre al 6 gennaio le attività di Costa Crociere, anche se la compagnia rimane a disposizione, con le navi ferme nei porti, a effettuare iniziative di sostegno alle comunità con donazione di cibo alle fasce più deboli. La compagnia, si spiega in un comunicato, "si unisce all’ulteriore sforzo che è stato richiesto al Paese e a tutti gli italiani nelle prossime festività di Natale e Capodanno, sospendendo temporaneamente le proprie attività secondo quanto previsto dalle ultime indicazioni del Governo. Si tratta di una pausa temporanea che, ovviamente, e come riconosciuto dal Governo stesso, non ha mai messo in discussione la solidità dei protocolli sanitari adottati in collaborazione con le autorità italiane".

La Compagnia è "dispiaciuta per gli ospiti che avevano scelto una crociera Costa per trascorrere dei momenti di serenità in sicurezza nelle prossime Festività, e sta provvedendo a informarli della cancellazione dei loro viaggi, augurandosi di ritrovarli a bordo quanto prima. Lo stop delle crociere non colpisce solo la Compagnia, ma l’intero ecosistema che dipende dalle crociere, come le agenzie di viaggio, i cantieri navali, i porti e le attività locali delle destinazioni visitate dalle navi che la Società ha contribuito a riattivare nella seconda metà dell’anno".