Come coltivare l'azalea in vaso o in giardino

I fiori dai colori allegri sono il tratto distintivo dell’azalea che regala vivacità all’ambiente soprattutto durante le giornate grigie. Bella e adatta a decorare un ufficio, sopravvive bene ad ogni clima richiedendo allo stesso tempo poche cure.

La pianta deve essere posizionata vicino alla luce diretta, con il terriccio sempre umido evitando di lasciare dei ristagni nel sottovaso. L’azalea oltre ad essere molto bella è anche in grado di purificare l’aria e di eliminare gli agenti inquinanti. Scopriamo come coltivarla in casa.

Come coltivare l'azalea

Per chi non ha un giardino, ma non vuole rinunciare ai colori e alla delicatezza dell’azalea, una soluzione è quella di coltivarla in casa. Se non avete sufficiente spazio potete ricorrere alla fioriera. Le azalee hanno bisogno di un terreno acido sia per quelle che vengono coltivate in vaso che quelle che si trovano in giardino. La composizione dovrebbe essere ricca di sostanze e dovrebbero offrire un ottimo drenaggio pensato per permettere alle radici di respirare.

Inoltre, per permettere alle azalee di crescere in modo sano e rigoglioso il concime non può mancare, esso infatti protegge la pianta da ogni tipo di intemperie e rafforza le radici, favorendone lo sviluppo. Ovviamente, come ogni pianta, hanno bisogno di concimi specifici, pensati per piante acidofile. Basta somministrarne dosi leggere.

Bisognosa di un terreno umido ma non troppo bagnato, bisogna innaffiare l’azalea con attenzione. Infine, è bene ricordare che le piante in vaso non hanno molto spazio per svilupparsi quindi per stimolare la crescita dell’azalea ed evitare che diventi troppo grande, meglio potarla periodicamente. Il periodo ideale è quello successivo alla fioritura eliminando i rami esterni e privi di fiori.