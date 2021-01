Bonus verde 2021: le spese ammesse e quelle escluse

La legge di bilancio 2021 ha prorogato anche per l'anno corrente il bonus verde, ovvero la detrazione del 36% (fino a 5 mila euro) per interventi di sistemazione del verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo. L'agevolazione è applicabile anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Bonus verde 2021: come funziona

Come si legge sulla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2020, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo e/o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

Dunque, sono soggette alla detrazione fiscale le spese per l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e riferita ad un intervento innovativo.

Continuano ad essere escluse dal bonus verde le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo del verde esistente. Infine, esclusi dall’agevolazione sono anche i lavori in economia (fai da te).