Garden Festival d’Autunno 2021: le iniziative green in Fvg

"Coltiva il tuo giardino interiore" è il titolo della sesta edizione del Garden Festival d’Autunno che si terrà dal 18 settembre al 17 ottobre 2021 nei Centri di Giardinaggio AICG di tutta Italia.

Dedicarsi al giardinaggio, mettere le mani nella terra, prendersi cura dell’orto - piccolo o grande che sia, in un campo o su un balcone - possono influire positivamente sulla salute, rimettendo in moto e facendo rinascere il nostro mondo interiore.

Connessione tra Natura e mente

L’edizione 2021 del Garden Festival d’Autunno - promosso da AICG, Associazione Italiana Centri Giardinaggio nei Garden Center aderenti di tutta Italia - intende proprio far riflettere sulle connessioni strette che ci sono tra Natura e mente. Ed ecco che la grande ricchezza di sollecitazioni offerte nei Centri di Giardinaggio in Autunno aiuterà i visitatori ad ampliare le proprie conoscenze e prospettive sul mondo vegetale, animato da esseri intelligenti che applicano strategie di cooperazione a trovare energie nuove per vestire la propria casa, il balcone, il terrazzo, il giardino, di quel riflesso di benessere interiore e di rinnovati ideali di vita.

Angoli speciali in ogni Centro Giardinaggio

Nei Centri di Giardinaggio AICG dunque si potranno trovare cinque speciali angoli che racconteranno lo stretto legame esistente tra uomo e natura, partendo da una selezione di piante di produttori italiani. Saranno molti gli stimoli proposti, ma tutti con un unico comun denominatore: l’abbinamento delle piante alle sfumature cromatiche per ciascun ambiente del vivere quotidiano, sia in casa che all’aperto. Questi angoli - di fatto dei moodboard o tavole di stile - saranno costruiti come una vera e propria narrazione visiva, dove nulla è lasciato al caso, con il preciso scopo di stimolare suggestioni e restituire una particolare atmosfera, uno stile di giardino interiore che può essere più o meno incolto, selvaggio, formale, ordinato, creativo.

Saranno angoli che racconteranno le piante e la loro infinita bellezza, evidenziando la magnificenza dei colori e delle vegetazioni, procureranno emozioni e regaleranno suggerimenti di attività tipicamente autunnali da svolgere per comprendere quanto importante sia questa stagione, spesso associata al letargo, ma che invece è una stagione del fare e del sapere per organizzarsi ed anticipare la rinascita. In questi angoli, ognuno dedicato ad uno specifico ambiente della casa interna ed esterna, si potranno trovare:

collezioni di piante;

tavolozza dei colori di tendenza;

complementi d’arredo;

consigli di lettura, con una selezione di titoli che interpretano il messaggio introspettivo di questa edizione.

Un’attività da svolgere in Garden sotto la guida sapiente del personale qualificato o a casa propria attraverso mini-guide illustrate. Il tutto per sensibilizzare riflessioni sulla profonda esigenza del nostro tempo di un vivere sostenibile: conoscere la natura che ci circonda, di cui siamo parte, e generare benessere.

Il progetto "Piantiamo Italiano"

In settembre il progetto «Piantiamo Italiano» di AICG patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole si fonde con il Garden Festival d’Autunno, ponendo l’accento sulla vasta e varia produzione delle piante aromatiche nel nostro Bel Paese; in ottobre promuovendo la produzione vivaistica italiana di piante da siepe e la sorprendente arte topiaria che ci ammirano in tutto il mondo. Il Progetto Piantiamo Italiano punta a sensibilizzare i consumatori ad un acquisto consapevole, attento all’impatto ambientale e al risparmio energetico a sostegno della filiera florovivaistica italiana.

Il Ciclamino AIRC

Il colore rosa sarà ancora una volta uno dei leitmotiv del Garden Festival d’Autunno: anche quest’anno, infatti, proseguirà la collaborazione con l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e il Ciclamino AIRC ravviverà di rosa i nostri giardini interiori che si alimentano di solidarietà.

Il ciclamino, robusta e generosa pianta autunnale, in fiore anche per tutto l’inverno, sarà disponibile in molte varietà e sfumature di colore ma sarà, appunto, il ciclamino rosa a farla da padrone: dopo i risultati positivi dell’iniziativa “Margherita per AIRC” che ha consentito di finanziare cinque annualità di una borsa di studio per giovani ricercatori, AICG ha scelto nuovamente di sostenere, nell’ambito del Garden Festival d’Autunno, una Campagna AIRC quella del “Nastro Rosa AIRC”. Per tutto il mese di ottobre e per ogni vaso di ciclamino di colore rosa venduto, i Centri Giardinaggio aderenti devolveranno 1 euro a sostegno della ricerca contro il cancro al seno dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Le iniziative

Ogni Centro di Giardinaggio che aderisce al Garden Festival d’Autunno avrà la libertà di interpretare la Festa d’Autunno come meglio ritiene, anche in virtù delle normative Covid che si dovranno rispettare. Di certo il visitatore riceverà stimoli culturali ed emozionali, per riflettere sull’importanza della riconnessione con la Natura, alla ricerca di ritmi più lenti e relazioni più trasparenti. Un vivere sostenibile a livello ambientale e sociale, con nuove priorità per guardare al futuro con una rinnovata energia di conversione green.

All’interno di ogni singolo Garden si troveranno anche aiuole dimostrative e didattiche, occasione preziosa per ricevere consigli dagli esperti sulle tecniche colturali migliori per le piante d’Autunno.

I garden che aderiscono al Festival in Friuli Venezia Giulia sono: