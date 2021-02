Riciclo creativo: soluzioni green e low cost per fioriere e vasi

Hai tante piante in casa e in giardino ma non vuoi spendere una fortuna per la loro esposizione e cura? Ecco allora un'idea: se sei un amante del fai da te puoi realizzare bellissime fioriere e vasi con materiali riciclati. Ecco qualche consiglio pratico ed originale, per recuperare vecchi oggetti che non utilizzi più e trasformarli in graziose fioriere per il tuo giardino.

Riciclare i vasi rotti

Tra le tante possibilità offerte dal riciclo creativo, è possibile riutilizzare vecchi vasi rotti o parzialmente danneggiati. Recupera un vaso di terracotta rotto, riempi parzialmente il vaso con del terriccio e inserisci al suo interno un frammento di terracotta più piccolo. Utilizza gli altri frammenti per creare dei ripiani interni da alternare al terriccio. Usa sassi, pigne e qualsiasi altra cosa possa tornarti utile per decorare la terra. Aggiungi piantine, fiori e piccoli oggetti, nei diversi punti del vaso.

Oggetti

Qualsiasi oggetto può rivelarsi utile: scatole di legno, bottiglie, anfore, sedie, pneumatici usurati. Una vecchia carriola, ad esempio, può diventare una fioriera, perfetta per animare un angolo del giardino.

Vecchie scarpe

Ecco infine l'idea più bizzarra e originale: scarpe e scarponi possono essere facilmente trasformate in fiorire, pronte ad accogliere una varietà infinita di piante. Realizzarle è molto facile e richiede veramente pochissimo tempo. Procurati delle scarpe che non utilizzi più, ad esempio, sono perfetti gli stivali per la pioggia (magari colorati) in quanto impermeabili e molto resistenti.