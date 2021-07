Rimedi naturali: 5 piante antizanzare per vivere serenamente casa e giardino

Con l'arrivo dell'estate anche le punture di zanzara cominciano a diventare una consuetudine. Se in casa possiamo difenderci con l'aiuto delle zanzariere, all'esterno una soluzione potrebbero essere proprio le piante.

Esistono infatti fiori con un odore particolare che le infastidiscono, quindi, se posizionate vicino alle finestre, creeranno una vera e propria barriera. Ecco alcuni esempi.

Calendula

L'odore forte della Calendula è un ottimo repellente. Dai fiori colorati che vanno dal rosso, all’arancione al giallo acceso, si tratta di una pianta molto simile ad una margherita, ed è una delle piante mediche più conosciute e apprezzate per le sue strepitose virtù curative.

Lavanda

Ci sono diversi tipi di lavanda, ma quella officinale è efficace contro gli insetti, per profumare gli ambienti o nella produzione di cosmetici. Il profumo delicato e lo stelo lungo con tanti fiorellini viola, danno alla pianta un aspetto elegante che non può assolutamente mancare in giardino o sul balcone.

Monarda

La monarda è una pianta che fiorisce in estate e ha i fiori di colore rossastro. L'aroma particolare è un ottimo repellente contro le zanzare. Adatta ad un clima mite, da questa pianta si ricavano anche essenze e oli naturali che vengono utilizzati in cosmetica o in medicina.

Incenso

Diffusa sotto forma di bastoncini, l'incenso è una pianta ornamentale che abbellisce l'esterno e nello stesso tempo allontana le zanzare. Proveniente dai paesi tropicali, cresce bene nelle zone miti e in inverno deve essere protetta dal freddo.

Citronella

Conosciuta sotto forma di spray, cerotti o candele, la citronella è il repellente antizanzare naturale più utilizzato. La pianta perenne cresce nei climi caldi e umidi, ma si adatta anche alle nostre temperature. Inoltre, viene utilizzata nella cucina asiatica per realizzare piatti agrodolci.