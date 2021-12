Decorazioni giardino: cinque piante simbolo del Natale

Con il Natale in arrivo decorare la casa a festa è importante per creare un'atmosfera magica. Se però l'interno delle nostre case pullula di addobbi, per chi ama lo stile naturale e il giardinaggio, è importante che anche balconi e giardini diventino luoghi suggestivi grazie a decorazioni varie. Oltre a decorare il giardino in perfetto stile natalizio, quindi oltre a luci, ghirlande e decori di vario tipo, non possono mancare le piante tipiche del Natale che con i loro colori e e i loro profumi donano un aspetto incantevole alla nostra abitazione. Le piante sono un ottimo modo per personalizzare casa, ideali da posizionare sia all'interno che in giardino. Vediamo insieme cinque piante tipiche pronte a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera del Natale.

Echeveria

Si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, una famiglia molto vasta che comprende oltre 150 specie quasi tutte originarie del Messico. Tra le molte varietà esistenti, una in particolare viene utilizzata come decorazione natalizia per via delle sue foglie di colore rosso. Le Echeveria richiedono un terreno poroso e drenante, e una posizione luminosa; le annaffiature, invece, dovranno essere abbondanti in estate e sospese in inverno se la pianta si trova a temperature inferiori ai 4 °C.

Erica rossa

L’Erica è una pianta sempreverde che a seconda della specie può avere fiori di diverse colorazioni. In particolare, l’Erica Vagans, ad esempio, si distingue per la sua magnifica colorazione rosso intenso; è una pianta di piccole dimensioni che raggiunge al massimo i 60 cm di altezza ed è molto resistente.

Pungitopo

Anche questa pianta, tipica della tradizione natalizia, racchiude in sè i colori classici del Natale, foglie verdi e bacche rosse. La pianta quando sboccia in primavera ha sfumature porpora, foglie verdi con i bordi bianchi/gialli. In grado di arrivare fino a 8 metri d'altezza, può resistere alle basse temperature fino a -20°C e si adatta sia all'esposizione in pieno sole che in mezza ombra.

Agrifoglio

Simile al Pungitopo, anche questa pianta è caratterizzata da particolari bacche rosse ed è simbolo di fortuna. Può essere alto anche 10-20 metri, ma nella maggior parte dei casi si presenta come un cespuglio. Perfetta sia per l'esterno che per l'interno, questa pianta può diventare un'elegante decorazione in salotto o nel corridoio, oppure nel vostro giardino.

Stella di Natale

La Stella di Natale è per eccellenza la pianta delle festività. Originaria del Sud America è diventata una costante natalizia in ogni casa. Per resistere all'inverno e per fiorire ha bisogno di stare al buio. Lontana dalle fonti di calore e in una zona luminosa della casa, sarà perfetta per creare anno dopo anno la giusta atmosfera natalizia.