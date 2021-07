Casa al mare: quattro piante per abbellire il tuo giardino in estate

Le piante perenni sono molto indicate per le alte temperature, ideali per abbellire il nostro spazio verde ma anche per arredare gli interni e il terrazzo. Donano vivacità e creano un ambiente raccolto protetto da occhi indiscreti, perfetto per prendere il sole e rilassarsi. Ecco quattro consigli

State già trascorrendo le vostre meritate vacanze oppure siete ancora in fase di organizzazione per un agosto interamente dedicato al relax? Chi ha una casa al mare è fortunato: può godere di momenti di relax e divertimento nel comfort della propria abitazione.

Una casa ha però bisogno anche di manutenzione e cura dei dettagli. Per arricchire gli spazi esterni e rendere l'ambiente ancora più piacevole possiamo mettere delle piante che donino colore al nostro giardino. Le piante perenni sono molto indicate per le alte temperature, ideali per abbellire il nostro spazio verde ma anche per arredare gli interni e il terrazzo. Donano vivacità e creano un ambiente raccolto protetto da occhi indiscreti, perfetto per prendere il sole e rilassarsi. Ecco alcuni consigli.

Lavanda

La lavanda sembra una pianta molto delicata, in realtà è molto resistente e può essere coltivata nelle zone marittime. Perfetta nei terreni sabbiosi, oltre a dare colore e a diffondere un piacevole aroma, allontana le zanzare.

Oleandri

Originari della macchia mediterranea, gli oleandri sono abituati al clima dei luoghi marittimi. Resistenti ai raggi del sole e alla luce diretta, possono essere coltivati in vaso o nel terreno. Bisognosi di un'annaffiatura costante sono in grado di resistere anche a lunghe assenze, basta potarli una volta l'anno e cresceranno più forti di prima.

Mirto

Il mirto è una pianta aromatica resistente alla salsedine perché originaria della macchia mediterranea, i fiori bianchi tipici del periodo della fioritura, vengono sostituiti da frutti neri. Adatta ai contesti marittimi, teme il freddo e le gelate, ma si adatta a qualsiasi tipo di terreno.

Partenio

Tra le piante sempreverdi non mancano quelle spontanee e il Partenio è una di queste. Diffusa su tutto il territorio italiano, è una pianta ornamentale che può svilupparsi nei giardino o nei terreni pietrosi. Bisognosa di poche cure, è ottima per un giardino sempre verde.